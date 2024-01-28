Ситуация с долгами в зеленой энергетике критическая – адвокат

Задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины достигла критического уровня и поэтому государство теряет потенциал для достижения лидерства в развитии возобновляемой энергетики, заявляет Ольга Савченко, партнер Юридической компании "Альтело".

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Она подчеркнула, что у Украины есть потенциал лидерства в зеленой энергетике, но, учитывая все реальные обстоятельства, этому не суждено произойти.

"Для привлечения новых инвестиций и развития производства из возобновляемых источников следует решать вопрос задолженности на рынке, который, в свою очередь, настолько критичен, что можно отметить, что мы достигаем или уже достигли точки невозврата в нем", - сказала Савченко.

По ее словам, причиной задолженности перед производителями из ВИЭ, в частности, является целая цепь платежей, что до сих пор не проведено между участниками рынка электрической энергии. 19 млрд грн перед ГП "Гарантированный покупатель".В связи с этим у последнего образовался долг на аналогичную сумму перед поставщиками универсальных услуг. Они же, в свою очередь, имеют задолженность перед операторами системы распределения на 6 млрд грн и "Укрэнерго" на 12 млрд грн Операторы же системы распределения задолжали "Укрэнерго" 4,1 млрд грн, которое, в свою очередь, имеет долг перед ГП "Гарантированный покупатель" – 32,7 млрд грн

"Пути погашения задолженности фактически нет, ведь решение проблемы возможно путем наличия свободы на это и через докапитализацию или кредитование "Энергоатома" и пересмотр тарифов для всех категорий на рынке. Такие шаги в ближайшее время не планируются", - отметила Савченко.

Напомним, по итогам 2023 и 2022 годов уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ составляет лишь 60 и 55% соответственно. По мнению экспертов, правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынка для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики. По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного, долги формируются искусственно и это сдерживает развитие отрасли в условиях войны и на перспективу.