Число специалистов продолжает сокращаться: в какой сфере критически не хватает молодых работников

Число молодых специалистов до 35 лет на государственной службе уменьшается, что составляет всего 20% от общего количества госслужащих в Украине. Это создает институциональную проблему, поскольку государственная служба становится все менее обновляемой и зависимой от старших поколений.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы. В последние годы демонстрируют устойчивую тенденцию к сокращению количества молодых специалистов на государственной службе Украины.

В настоящее время на государственной службе работают 31 745 мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, что составляет лишь 20% от общего количества госслужащих в Украине. Из них большинство – 22 661 человек (71%) – это женщины, тогда как мужчины составляют только 29% (9084 человека). Только 20 молодых специалистов занимают должности категории "А" (высшие руководящие должности), 3 917 – категории "Б", а наибольшая доля, 27 808 человек, занимают должности категории "В" (самые низкие по рангу должности).

В 2023 году количество молодых специалистов на государственной службе составило 33 649 человек, из которых 23 942 (71%) – это женщины, а 9707 (29%) – мужчины. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году количество молодых специалистов уменьшилось на 1 904 человека. Если посмотреть на предыдущие годы, тенденция к сокращению молодых кадров на госслужбе становится еще более очевидной. В 2020 году на государственной службе работало около 27% молодежи, в 2021 – уже 25%, а по итогам 2022 года этот показатель снизился до 21%.

Уменьшение количества молодых специалистов создает институциональную проблему для государственной службы, которая с каждым годом становится все зависимее от старших поколений работников. Такая ситуация может привести к замедлению внедрения инновационных подходов, что окажет негативное влияние на эффективность государственного управления.

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