Швейцария ввела новые санкции против России и уменьшила граничную цену на нефть

Федеральное министерство экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии, курирующее санкции страны, расширило ограничения в отношении России. Фактически Швейцария присоединилась к 18-му пакету санкций Европейского Союза, в том числе снизила максимальную цену российской нефти.

Видео дня

Какие санкционные меры утверждены правительством Швейцарии

На сайте швейцарского правительства сообщается, что 12 августа EAER утвердило ограничения против России, Беларуси и Молдовы. Москвы коснулись такие санкции:

– Заморожены активы еще 14 физических и 41 юридических лиц. Также им запрещено предоставление экономических ресурсов, въезд и транзит через Швейцарию. Речь идет о российских и международных компаниях, управляющих судами теневого флота; трейдерах российской сырой нефти; поставщиках, работающих с российским военно-промышленным комплексом (в том числе из третьих стран).

– Еще 105 судов из третьих стран теперь подпадают под полный запрет на покупку, продажу и предоставление услуг. В основном это теневые танкеры РФ, которые обходят ценовой лимит на российскую нефть и нефтепродукты или перевозят военные грузы для оккупантов.

– Предельная цена на нефть РФ снижена до 47,6 доллара США за баррель. Это соответствует мерам ЕС и текущим мировым ценам.

– В торговом секторе 26 новых субъектов (в том числе некоторые из третьих стран) подверглись более строгим ограничениям экспортного контроля, в частности за обход экспортных ограничений на беспилотные летательные аппараты.

Эти меры уже вступили в силу (с 23:00 12 августа) за одним исключением: граничная цена на нефть изменится с 3 сентября 2025 года.

Ограничения против Минска и Кишинева

Кроме того, Швейцария утвердила меры, введенные ЕС 18 июля в отношении Беларуси и 15 июля в отношении Молдовы.

В рамках санкций против Минска замораживаются активы восьми беларусских предприятий оборонной промышленности и накладывается запрет на предоставление им экономических ресурсов.

В рамках санкций против Кишинева активы семи физических и трех юридических лиц подлежат заморозке и запрету на предоставление экономических ресурсов. Подсанкционным лицам и компаниям запрещен въезд и транзит через Швейцарию.

Пресс-служба уточнила, что речь идет о субъектах, причастных к российской кампании влияния на референдум о членстве Молдовы в ЕС и президентские выборы 2024 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с российским энергетическим сектором (в частности, компанией "Росатом"), которые причастны к интеграции Запорожской АЭС в российскую энергосистему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!