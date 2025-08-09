Зеленский ввел новые санкции: они затронут компании, которые помогали "Росатому"
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, в частности, компанией "Росатом". Санкции затронут те компании, которые причастны к интеграции Запорожской АЭС в российскую энергосистему.
Об этом говорится в указах №594/2025, №595/2025. Постановлением введены санкции против 18 физических и 17 юридических лиц. Санкции введены на период от пяти лет. Они предусматривают:
- блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами;
- ограничение торговых операций
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов:
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- запрет пользования радиочастотным спектром Украины;
- ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
- запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг;
- запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов;
- полный или частичный запрет совершения сделок;
- запрет увеличения размера уставного капитала;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов.
В частности, санкции ввели против "Акме – инжиниринг", "Опытно – демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран – графитовых ядерных реакторов", "Завод "Киров – Энергомаш", "Исток", Росатом Финанс Лтд (Rosatom Finance Ltd) и др.
Также Владимир Зеленский ввел санкции, которые синхронизировали ограничения с партнерами. Они затронут 28 физических лиц (в основном это граждане РФ) на десять лет. Они предусматривают:
- блокировку активов;
- отказ в предоставлении и отмену виз;
- аннулирование официальных визитов.
Также в постановлении предусмотрены санкции против 288 компаний и иностранцев (в том числе граждан Китая).
