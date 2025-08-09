Зеленский ввел новые санкции: они затронут компании, которые помогали "Росатому"

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, в частности, компанией "Росатом". Санкции затронут те компании, которые причастны к интеграции Запорожской АЭС в российскую энергосистему.

Об этом говорится в указах №594/2025, №595/2025. Постановлением введены санкции против 18 физических и 17 юридических лиц. Санкции введены на период от пяти лет. Они предусматривают:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами;

ограничение торговых операций

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов:

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

запрет пользования радиочастотным спектром Украины;

ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов;

полный или частичный запрет совершения сделок;

запрет увеличения размера уставного капитала;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов.

В частности, санкции ввели против "Акме – инжиниринг", "Опытно – демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран – графитовых ядерных реакторов", "Завод "Киров – Энергомаш", "Исток", Росатом Финанс Лтд (Rosatom Finance Ltd) и др.

Также Владимир Зеленский ввел санкции, которые синхронизировали ограничения с партнерами. Они затронут 28 физических лиц (в основном это граждане РФ) на десять лет. Они предусматривают:

блокировку активов;

отказ в предоставлении и отмену виз;

аннулирование официальных визитов.

Также в постановлении предусмотрены санкции против 288 компаний и иностранцев (в том числе граждан Китая).

