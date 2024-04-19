Схема с кражей 32 барж на 80 млн грн: расследование по масштабному делу завершено

В Украине завершили досудебное расследование в деле о завладении имуществом предприятия "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП"). Речь идет о краже 32 лихтеров (несамоходных барж) на 80 млн грн. В деле фигурировал одесский ОПЗЖшник Виктор Баранский, а также его коллега по партии Виталий Саутенков. Всего подозреваемых – шесть человек.

По данным следствия, они завладели 32 суднами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Среди фигурантов:

два организатора, которые являются экс-депутатами Одесского облсовета (соответствует биографиям Баранского и Саутенкова);

(соответствует биографиям Баранского и Саутенкова); бывший руководитель "УДП";

три сотрудника подконтрольных депутатам компаний.

"По поручению прокурора детективами НАБУ открыты стороне защиты материалы дела для ознакомления... Учитывая, что 4 подозреваемых находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia)", – отметили в САП.

При этом 12 барж уже найдены и изъяты. Они переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Кража барж "Дунайского пароходства": как провернули схему

Досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установило, что в начале августа 2017 года депутат Одесского облсовета задумал схему завладения имуществом "УДП". Речь шла о лихтерах, которые предполагалось использовать для строительства больших по размеру и емкости барж. Суда были необходимы депутату для использования в деятельности подконтрольных ему компаний.

По данным следствия, для осуществления своего плана депутат привлек коллегу, еще одного депутата облсовета. Также он вступил в сговор с председателем правления "УДП".

"Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с предопределенной компанией, не связанной лично ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами. В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн грн. В следующем году, обманув новое руководство "УДП", злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 фонарей на сумму 38,35 млн грн", – рассказали в САП.

В дальнейшем все 32 лихтера перегнали в Турцию, где из них построили 12 баржи большей вместимости. После этого баржи были отбуксированы в Украине и оформлены на подконтрольные депутату компании.

Украденное у "УДП" имущество в НАБУ оценили в сумму более 80 млн грн. Ранее само "УДП" сообщало о потерях в результате указанной схемы на 5 млн долларов. Также там отмечали, что соглашения были заключены с компанией "Олтекс-Од".

Она, по данным Youcontrol, была зарегистрирована в Одессе в мае 2017-го Еленой Кудрявцевой. В сентябре того же года фирма получила во фрахт первую группу лихтеров "УДП" (18 штук). По данным СМИ, после заключения двух соглашений с "УДП" контрагент перестал выходить на связь, лихтеры не вернул, а об их местонахождении не сообщил.

После проведения аудита "УДП", инициированного Министерством инфраструктуры Украины, было возбуждено уголовное дело по факту хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Расследование велось с ноября 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в деле масштабных хищений на Черновицкой таможне – на 290 млн грн, ВАКС взял под стражу бывшего руководителя Черновицкой таможни Николая Салагора с альтернативой 60 млн грн залога. Также арестован еще один фигурант дела – Игорь Савко, для него установлена сумма залога в 6 млн грн.

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