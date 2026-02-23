Sense Bank запустил программу кредитования 'Урожай' для аграриев: как она работает

Sense Bank расширяет поддержку малого и среднего агробизнеса, запустив программу кредитования "Урожай" для приобретения новой и бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники. Программа призвана помочь агропроизводителям быстро обновить или усилить технические мощности без чрезмерной финансовой нагрузки на старте и с учетом сезонности бизнеса.

Ключевые преимущества программы "Урожай" как для новой, так и подержанной техники: нулевой авансовый взнос, минимальный пакет документов, быстрое рассмотрение заявки – до 3-х рабочих дней, отсутствие необходимости нотариального удостоверения договора залога и гибкий график погашения кредита.

Кредитование осуществляется в национальной валюте по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" или "Кредит на приобретение основных средств". Срок финансирования составляет до 5 лет для самоходной техники и до 4 лет для навесного или прицепного оборудования. Возраст подержанной техники – до 10 лет на дату окончания кредитного договора.

Программа предусматривает гибкие условия кредитования, адаптированные к специфике агробизнеса, с учетом сезонности доходов и потребностей клиентов. Оформление кредита возможно для юридических лиц – сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подробно о программе на новую технику по ссылке, на подержанную технику – на сайте банка

Как указано на сайте Sense Bank, кредитные программы для аграриев являются частью комплексного подхода банка к финансированию агропроизводства – от посевной до сбора урожая.