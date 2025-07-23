Sense Bank запустил пакет услуг для женщин-предпринимательниц Women Business Lab

Как сообщают банкиры на своем сайте, отныне в Sense Bank доступен новый специализированный пакет обслуживания Women Business Lab для женщин, которые уже ведут собственное дело или начинают свой предпринимательский путь. Как отмечается в новости, Women Business Lab имеет целью облегчить банковское обслуживание и главное – создать условия для развития женского бизнеса в Украине. Основным партнером запуска пакета стала платежная система Mastercard.

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В пакет Women Business Lab входит бесплатное открытие счета, переводы с ФЛП на личную карту в Sense Bank без комиссии, безлимитные платежи по Украине, отсутствие комиссии при продаже валюты и 0% комиссии за внесение наличных через банкоматы Sense Bank и терминалы самообслуживания партнеров. Стоимость обслуживания бизнес-счета в течение первого года составляет 1 гривну в месяц.

"Women Business Lab – это сочетание выгодных тарифов, современного цифрового банкинга и сервиса, созданного специально для женщин-предпринимателей. Мы стремимся не только упростить обслуживание, но и дать женщинам реальные возможности для роста. За последние годы женщины в Украине регистрируют большинство новых ФЛП. Часто они начинают самостоятельно – без поддержки, доступа к финансированию или обучения. Мы считаем, что это нужно менять. Women Business Lab – наш вклад в развитие женского предпринимательства", – прокомментировала запуск пакета для женщин-предпринимательниц Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

В финансовом учреждении отмечают, что все сервисы нового пакета Women Business Lab уже доступны в мобильном приложении Sense SuperApp.

Вместе с пакетом предпринимательница получает поддержку дистанционного персонального менеджера, за помощью которого можно обращаться по всем вопросам, касающимся как бизнеса, так и личных финансов, в одном контакте и без лишних обращений.

Что касается специальных партнерских предложений в Women Business Lab, то среди первых будут:

Дополнительные месяцы для продаж на платформе Getpin.com;

15% скидки на бухгалтерское обслуживание для ФЛП от ALFA GOLD;

на бухгалтерское обслуживание для ФЛП от ALFA GOLD; 3 месяца бесплатнойоблачной кассы от Checkbox.ua.

Так, обладательницы пакета получат дополнительную акционную скидку на топливо от сети АЗК "ОККО". Fishback, то есть кэшбек в виде баллов Fishka, будет доступен держателям карт от Mastercard от Sense Bank. При покупке топлива в сети АЗК "ОККО" баллами Fishka можно будет получить по 5 грн с каждого литра при покупке бензина или дизельного топлива и 2 грн/л за сжиженный газ.

В банке отметили, что перечень партнерских сервисов будет постоянно обновляться и расширяться.

Кроме того, ежемесячно клиентки Women Business Lab получают 20 билетов в Sense Hub – пространство для обучения, нетворкинга и событий. Вместе с этим у бизнес-леди открывается возможность посещать лекции, воркшопы, коворкинг и возможность организовывать собственные мероприятия.