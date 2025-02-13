СБУ взялась за схемы Шапрана с подсанкционным "Юниграном": что должно заинтересовать правоохранителей

Служба безопасности Украины (СБУ) в судебном порядке требует признать недействительными ряда договоров купли-продажи спецразрешений на пользование недрами. Эти разрешения – активы, принадлежавшие бизнес-империи россиянина Игоря Наумца "Юнигран", которая де-факто перешла в руки украинского бизнесмена Сергея Шапрана. В этом деле СБУ также следовало бы расследовать сам факт подозрительного сотрудничества Шапрана с Наумцем, которое позволило им фактически вывести бизнес из-под санкций и не допустить национализации миллиардных активов.

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Об этом сообщают украинские СМИ. Отмечается, что по данным госреестов, встречные исковые заявления СБУ поданы по делам "Юниграна", которые уже рассматривает суд. Известно о по меньшей мере двух таких исках СБУ – по делу об отчуждении спецразрешения Малинского камнедробильного завода (МКДЗ) и Пинязевицкого карьера. Аналогичный иск, вероятно, готовится и по делу Коростенского карьера.

Однако журналисты обращают внимание правоохранителей на то, что Шапран и Наумец, вероятно, состояли в сговоре. "Их встреча и подписанный меморандум задокументированы, а активы российского бизнесмена так и не были национализированы, а фактически перешли в управление новому владельцу", – отмечают журналисты. Таким образом, по их мнению, СБУ следует также найти ответы на такие вопросы:

Почему государственные органы не конфисковали активы российского бизнеса, а разрешили их "перераспределить"?

Как "Юниграну" удалось обойти санкции и продолжить деятельность?

Почему Шапран, несмотря на многочисленные уголовные производства, до сих пор остается недостижимым для украинского правосудия?

В частности, расследование проекта "Схемы" ранее установило, что в сентябре 2023 года в Стамбуле Сергей Шапран встретился с Игорем Наумцем. Подписанный между ними меморандум фактически предусматривал передачу половины бизнес-активов "Юниграна" под контроль Шапрана. Стоимость этого имущества оценивается более чем в 100 млн долларов. Об этих договоренностях сам Наумец упоминал в резонансном интервью расследователям.

Обнародованный текст соглашения предусматривал, что Шапран берет на себя обязательство "снятия" санкций и судебных исков против компании, Российский владелец продолжает получать половину доходов от бизнеса. "Предварительная оплата составила всего 1,25 млн долларов, а остальная сумма должна была поступать из прибыли компании", – отмечали медиа. По их данным, именно этот договор стал отправной точкой в развитии нового теневого механизма, позволившего сохранить контроль над предприятиями и избежать национализации.

"Стражи порядка неоднократно пытались остановить деятельность подсанкционных предприятий, но, похоже, вышеупомянутые влиятельные связи Шапрана в системе правосудия каждый раз позволяли ему оставаться безнаказанным. Сейчас бизнесмен, по инсайдерской информации, скрывается за границей, а его компании продолжают работать на теневых владельцев и лишают государство миллионов гривен, которые могли бы пойти на поддержку армии или на социальные нужды", – говорится в материале.

Напомним, СБУ требует признать продажу спецразрешений "Юниграна" фирмам Шапрана такими, что противоречат интересам государства. Кроме того, в исках содержится требования взыскать в бюджет Украины сумму, уплаченную за разрешения в рамках этих соглашений.

Как известно, ранее МКДЗ, Коростенский и Пинязевицкий карьеры входили в бизнес-империю Наумца "Юнигран". Бизнесмен с российским паспортом находится под санкциями СНБО с 2023 г. Все месторождения находятся в Житомирской области.

В 2023-2024 годах добывающая деятельность этих компаний блокировалась в санкционном порядке. Однако после сомнительного с точки зрения закона вывода спецразрешений из-под санкций СНБО в 2024 г. права пользования недрами были проданы в ООО "Новел Пром" Марка Трабулси, а затем Малинской и Коростенской добывающим компаниям Сергея Шапрана.

Интересно, что последние отчуждения спецразрешений произошли на фоне судебных запретов. За это дважды штрафовали должностных лиц Госгеонедр – в ноябре-2024 и январе-2025.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Киевский апелляционный суд продолжает принимать решения в пользу Шапрана. Судьи уже сняли арест с активов "Юниграна", а теперь затягивают процессы, на которых должны быть приняты важные для защиты интересов государства решения.

Также журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца. Фирмы из орбиты Шапрана за год в обход санкций реализовали продукции на более полумиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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