Самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone, lifecell для пенсионеров: сколько стоят и какие условия

Украинские мобильные операторы предлагают большое количество тарифов, которые отличаются как по цене, так и по наполнению. Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. В частности, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением – который к тому же часто является самым дешевым.

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OBOZ.UA проанализировал тарифные предложения украинских операторов. И нашел именно такие.

Какими бывают мобильные тарифы

В целом украинские мобильные операторы предлагают тарифы двух видов. Это:

Предложения по предоплате.

Это тарифные планы, по которым абонент сначала вносит деньги на счет, а затем пользуется услугами связи (звонками, интернетом, SMS) в пределах этой суммы. Именно эти тарифы чаще всего используют украинцы.

Контрактные тарифы.

Это тарифные планы, по которым абонент заключает договор с оператором и оплачивает услуги связи после пользования ими. Обычно ежемесячно.

Самые дешевые тарифы "Киевстар"

Самым дешевым тарифом "Киевстар" является "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Его стоимость составляет 220 грн/месяц, и, по определению самого оператора, он прямо предназначен для людей от 60 лет или с инвалидностью.

Это – контрактный тариф. Он предлагает:

Безлим на звонки по "Киевстару".

100 минут на звонки на другие мобильные и городские номера по Украине.

100 SMS по Украине.

После их использования SMS по Украине будет стоить 1 грн/шт. А SMS за границу – 10 грн/пакет 10 шт.

10 ГБ мобильного интернета.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Среди тарифов предоплаты самым дешевым у "Киевстар" является "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Он стоит 370 грн/месяц и предлагает:

40 ГБ мобильного интернета.

Безлимитные звонки по сети.

300 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру).

Также тариф предлагает 2 дополнительные услуги на выбор.

Самые дешевые тарифы Vodafone

У оператора нет отдельного пенсионного тарифа, однако он предлагает специальную акцию POVAGA для клиентов от 55 лет на базе контрактного плана Flexx Go. Абоненты других операторов, перенесшие свой номер в сеть Vodafone, за 200 грн/месяц получат доступ к:

безлимитным звонкам внутри сети Vodafone;

500 минутам для звонков по Украине и за границу;

15 ГБ мобильного интернета.

Среди "стандартных" же предложениий самым дешевым у оператора является контрактная версия тарифа Flexx GO. Цена – 350 грн/месяц. В тариф входит:

безлим на звонки в сети;

500 минут на звонки на другие сети;

безлим на пользование отдельными приложениями;

25 ГБ интернета;

50 SMS.

По предоплате тариф Flexx GO стоит 420 грн/4 недели. В него входят:

безлим на звонки в сети;

500 минут на звонки на другие сети;

безлим на пользование отдельными приложениями;

25 ГБ интернета.

Самый дешевый тариф lifecell

Самым дешевым специальным тарифом lifecell для людей старшего возраста является тариф "Турбота" за 190 грн/месяц. Он разработан для абонентов от 55 лет и действует по принципу предоплаты. В пакет тарифа входят:

безлимитное общение внутри сети lifecell;

1000 минут на звонки на все номера по Украине;

20 ГБ мобильного интернета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в июле 2026 года украинцы провели 38 831 перенос мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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