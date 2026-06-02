Самую маленькую квартиру в Киеве продают в элитном ЖК: цена шокирует так же, как и площадь

В центре столицы, в одном из самых дорогих ЖК "Новопечерские Липки", продают"квартиру" площадью всего 10 кв.м. Это самый маленький объект на рынке недвижимости, причем его цена составляет 37 тыс. долларов.

Видео дня

Объявление о продаже опубликовали на специализированном портале. В публикации недвижимость называют "мини-квартирой". Вероятно, ее переоборудовали из нежилого помещения или из комнаты полноценного жилья.

В небольшой прямоугольной зоне разместили двуспальную кровать, сидя на которой можно готовить еду – буквально в метре находится варочная поверхность, небольшая мойка и стиральная машинка.

При этом стоимость таких квадратных метров составляет 37 тыс. долларов. За аналогичную сумму можно приобрести скромную однокомнатную квартиру в "хрущевке" без ремонта (однако площадью около 30 кв.м).

Отметим, согласно ДБН В.2.2-15:2019 "Жилые дома", минимальная общая площадь однокомнатной квартиры (или квартиры-студии) должна составлять не менее 30 кв.м.

При этом установлены четкие требования к отдельным зонам: площадь единой жилой комнаты должна быть не менее 15 кв.м, кухонная зона в составе кухонь-ниш или кухонь-гостиных должна занимать не менее 5 кв.м, а совмещенный санитарный узел (где размещаются унитаз, ванна или душ и умывальник) – от 3,8 кв.м.

На рынке недвижимости можно найти варианты жилья площадями даже меньше 15 кв.м, однако обычно речь идет о самовольной перепланировке: когда одну квартиру делят на две или создают жилую зону в нежилом фонде.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При том стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!