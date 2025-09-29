С разоблачения схем Шапрана и Наумца прошел год: Украина до сих пор не зарабатывает на подсанкционных активах ценой в 1 млрд

За год после того, как расследование проекта "Схемы" показало, как активы российского бизнесмена Игоря Наумца в Украине (группа "Юнигран"), несмотря на действие санкций СНБО и аресты, в обход государства перешли к новому частному владельцу броварскому дельцу Сергею Шапрану, были открыты уголовные производства в отношении участников схемы, часть фигурантов, включая Шапрана, были задержаны и получили подозрения, а в АРМА начали подготовку к передаче в управление бизнеса Наумца. Однако фактически значительных сдвигов в деле не произошло.

Видео дня

О том, как это произошло, рассказали журналисты "Схем" в новом расследовании. "Этот, показательный на старте кейс, в конце концов продемонстрировал не эффективность государственных структур на разных уровнях, а, наоборот, подсветил пробелы в их работе", – утверждают расследователи.

О каких активах идет речь

Цена вопроса – 1 миллиард гривен. Активы "Юниграна"– это в частности:

четыре карьера по добыче гранита, песка и щебня;

спецразрешения на такую добычу;

буровые установки и другие производственные комплексы в Киевской и Житомирской областях;

завод по производству тротуарной плитки;

завод по изготовлению эмульсионной взрывчатки "Гранемит";

десятки земельных участков;

железнодорожные вагоны;

сотни единиц спецтранспорта.

За год после расследования эти объекты не конфисковали, и они не начали приносить доход государству. Карьеры стоят затопленные. А расследование правоохранителей, которое расширилось после публикаций в СМИ, хотя сама история тянется еще с 2022 года, – до сих пор на этапе досудебного рассмотрения.

Начало эпопеи с "Юниграном"

В октябре 2024 года "Схемы" рассказали о том, как замороженные активы холдинга "Юнигран" российского бизнесмена Игоря Наумца перешли в руки нового владельца из окружения главы Одесской области Олега Кипера – Сергея Шапрана. Переход активов между двумя бизнесменами, как отмечали журналисты, состоялся в обход государства.

В идеале активы подсанкционного бизнесмена должны были быть изъяты в пользу государства, а затем проданными на открытом конкурсе. Вырученные средства можно было направить на армию и восстановление. Но в этой истории все пошло по другому сценарию.

Прицельное внимание на "Юнигран" и его собственника Наумца государство обратило еще в марте 2022 года. Тогда в СБУ сообщили, что прекратили деятельность "организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах". Офис генпрокурора и Госбюро расследований (ГБР), которое открыло соответствующее производство, также отмечали, что холдинг "направлял миллионные доходы на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Все это привело к аресту активов "Юниграна". Весной 2023-го были введены и санкции против Наумца. В черный список также попало доверенное лицо, на которое активы бизнесмена пытались переписать уже после открытия уголовного производства. Также санкции зацепили ряд кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями подсанкционной группы.

"Санкции должны были бы стать предохранителем дальнейших движений с активами. На языке закона – предусматривали временное лишение права ими пользоваться и распоряжаться, ограничивали торговые операции, предотвращали вывод денег за пределы страны, а также останавливали все специальные разрешения на пользование недрами. Плюс на горизонте замаячила потенциальная конфискация в пользу государства", – отмечают журналисты.

Однако вместо государства владельцем стало частное лицо – бизнесмен Сергей Шапран. Расследователи установили, что передача имущества "Юниграна" фирмам из орбиты Шапрана стала возможной, "благодаря" судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку.

Он в нарушение юрисдикции снял арест с активов, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение. Способствовало схеме и отсутствие наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

Интересно, что сам Наумец во время общения с расследователи подтверждал, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. Сам же Шапран заявлял, что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

Позже, в интервью броварской бизнесмен даже хвастался, как подсанкционный бизнес работает в его пользу – песок добывали и продавали сотнями тонн. Одновременно с этим Шапран публично объяснял, что "ничего не нарушил", однако правоохранители оживились.

Дело "Юниграна": новая глава

После активного освещения схем Шапрана-Наумца в СМИ Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора начало уголовные производства по фактам незаконной продажи активов "Юнигран". Их впоследствии объединили с первым делом еще от 2022 года, о, в частности, "уклонении холдинга от уплаты налогов" и "схемах минимизации рентных платежей" при добыче гранита.

В объединенном производстве упоминалась и статья "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Для расследования этих событий в Нацполиции организовали отдельную спецоперацию "Гранит". В ее рамках сообщили о подозрении 18 лицам.

Среди них – "украинский и российский бизнесмены" (собственно, Шапран и Наумец). А также их сообщники – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие "лица, участвовавшие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Шапрана, в частности, подозревают в "легализации имущества, полученного преступным путем". Об этом стало во время заседания в Печерском суде, где ему 24 июня 2025 года избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Тогда же выяснилось, что правоохранители задержали бизнесмена во Львове, "при попытке побега".

Под стражей Шапран пробыл менее трех месяцев. 17 сентября адвокаты внесли за него залог, он вышел из СИЗО. Но не 100 миллионов, а в 20 раз меньше. Потому что перед этим в апелляции уменьшили размер залога до 5 миллионов. С тех пор ни сам Шапран, ни его адвокаты больше не комментируют ход дела.

По идентичным статьям о подозрении сообщили и Игорю Наумцу. То есть в перечне пока нет эпизодов, связанных с РФ или оккупированными территориями. В августе 2025 года российского бизнесмена объявили в розыск в Украине.

По данным расследователей, Наумец находится в Лондоне. Его защита утверждает, что в деле "Юнграна" российский бизнесмен якобы является пострадавшим.

"Игорь Наумец и компании "Юниграна" являются потерпевшими от действий Сергея Шапрана и его команды, а отнюдь не соучастниками преступлений. – Именно Шапран единолично завладел активами "Юниграна" и использует их под собственным брендом "Юни Люкс". Господин Игорь не имел отношения к переоформлению активов и дальнейшему их использованию", – говорится в ответе юристов журналистам.

Юристы Наумца добавляют: "Как ранее уже сообщал Игорь Наумец, он вел с Сергеем Шапраном переговоры о купле-продаже части бизнеса "Юнигран", и, да, между ними был меморандум о соответствующем сотрудничестве. Однако сотрудничество закончилось ровно тогда, когда Сергей Шапран с его людьми поняли, что можно ничего не покупать, а воспользоваться шансом и забрать все бесплатно. (...) Как уже стало известно, Сергей Шапран обманом, шантажом и угрозами заставил менеджмент компаний "Юниграна" подписывать документы купли-продажи активов и прекратить любое общение с Игорем Наумцем".

Сейчас, по словам адвокатов, из-за ареста производство фактически остановилось: "Запрет пользоваться имуществом и счетами приводит к разрушительным и неотвратимым последствиям. Пинязевицкий карьер полностью затоплен, Коростенский, пока что, лишь частично. Даже просто откачать воду невозможно из-за арестов". Кроме того, отмечают юристы Наумца, сейчас компании имеют задолженность на сумму около 20 миллионов гривен перед бюджетом и работниками, большинство которых было уволено.

На спутниковом фото, полученном благодаря эстонскому медиа Delfi, и снимках и видео "Схем" действительно можно увидеть затопление на территории Коростенского гранитного карьера:

Спутник также зафиксировал начало затопления на другом упомянутом карьере на Житомирщине – Пинязевицком – еще в 2021 году. С тех пор, как свидетельствуют фото, там стоит вода.

Гражданство и бизнес Наумца: что известно

Журналисты через юристов снова адресовали Наумцу вопрос, который задавали во время первого разговора с ним по видеосвязи – подал ли он заявление об отказе от гражданства РФ. На этот прямой вопрос адвокаты предпринимателя ответили уклончиво:

"Следствие сознательно манипулирует судом и общественным мнением, бездоказательно представляя Игоря Наумца гражданином РФ, при этом полностью забывая, что он – полноправный гражданин Украины. (...) Игорь Наумец никогда не поддерживал агрессию РФ, ни с 2014 года, ни с 2022 года".

В расследовании журналисты установили, что гражданство России он получил в 2001 году, а в 2014-м, по достижению 45-летия, обновил паспорт. Действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где значится его российское гражданство.

Наумец, как отмечается, ранее проживал на две страны – и в России, и в Украине, где вел бизнес по добыче ископаемых и продаже стройматериалов в течение десятилетий. "Юнигран" продавал украинские ископаемые российским частным предприятиям и государственным структурам, в частности, в 2015-м – Федеральному агентству спецстроительства, которое тогда подчинялось Министерству обороны РФ, в 2017-2018 годах – "Строительному объединению" управления делами президента РФ.

Как выяснили журналисты, холдинг вывозил добытые в Украине ископаемые в Россию до конца декабря 2021 года. Часть фирм Наумца в России уже ликвидирована, но по состоянию на сейчас там продолжают работать четыре компании, связанные с его семьей или приближенными к нему людьми. Три фирмы занимаются торговлей стройматериалами, перевозкой грузов и управлением недвижимостью, четвертая – это частная клиника в Московской области, которой руководит дочь Наумца.

Что получает Украина

С 2025 года к делу "Юниграна" подключилось Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Ему, в частности, начиная с марта передавали арестованное имущество холдинга – корпоративные права, спецразрешения на пользование недрами, земельные участки, два завода.

Однако оказалось, что АРМА, вероятно, передали не все – в агентстве заявили, что во время осмотров на местах его сотрудники обнаружили "движимое имущество, непосредственно задействованное в производственной деятельности". Речь, в частности, о спецтехнике – транспортеры, ленточные конвейеры, насосные станции – которые якобы не арестовали прокуроры.

В Офисе генпрокурора на это ответили, что "во время досудебного расследования наложен арест на все идентифицированные активы, которые были объектами уголовно-противоправных действий". В ведомстве добавили, что "указанное имущество составляет единый имущественный комплекс и может быть эффективно использовано при реализации процедуры управления".

В августе-2025 АРМА начало рыночные консультации с потенциальным управляющими имущества "Юниграна", еще до объявления конкурса. Заинтересованные должны подать коммерческие предложения, после чего АРМА сформирует четкие критерии и требования к потенциальным управляющим, а только потом объявит открытые торги.

В ответ на запрос журналистов в АРМА назвали несколько частных компаний, которые уже предоставили свои предложения по части имущества. Среди них "Схемы" не нашли прямо связанных с Шапраном или Наумцем.

"Но для понимания цифр – сколько потенциально может заработать государство – в предложениях есть расчеты. Например, компания, которая владеет имуществом для обслуживания карьеров – а это спецтехника, грузовые вагоны, земельные участки, буровые установки – с новым управляющим может приносить в доход ежемесячно до 600 тысяч гривен, завод по изготовлению плитки – более 300 тысяч гривен, а завод по производству промышленной взрывчатки – от 400 тысяч гривен до почти полутора миллионов. Следующий этап – оценка активов. И объявление конкурса", – отмечают журналисты.

Важно, что с самого начала в рамках уголовного дела прокуроры отмечали возможную дальнейшую конфискацию активов. Таким был и объявленный политический курс: украинские чиновники неоднократно заявляли о намерении конфисковать активы российских бизнесменов и их пособников в пользу государства для пополнения бюджета во время полномасштабной войны.

Но с момента введения санкций иск так и не был подан. Год назад в Министерстве юстиции сообщили, что будут искать активы Наумца и связанных с ним лиц. Год спустя в Минюсте говорят: активы нашли, но теперь "устанавливают основания для их взыскания в доход государства".

"В этой истории многое еще "не произошло": не подали иск о взыскании в доход государства, не передали дело в суд, не ввели наказание за обход санкций. Речь о законопроекте, который устанавливает уголовную ответственность за такие действия... В январе этого года этот законопроект как неотложный на рассмотрение в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Неотложность растянулась во времени: в июне депутаты только приняли его за основу. Обратной силы он не будет иметь, но на будущее должен был бы значительно усилить способность государства отстаивать право на те активы, владельцев которых оно называет "пособниками России", и конвертировать их в столь необходимые поступления в украинский бюджет", – резюмируют расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители изъяли технику ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!