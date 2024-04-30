Россию поставили на место: Украина после срыва Черноморского соглашения резко нарастила морской экспорт

Украина после выхода России по Черноморской зерновой инициативе летом прошлого года отправила 1300 судов временным морским маршрутом. Это превышает объем экспорта за весь год работы Черноморской зерновой инициативы.

Как передает Укринформ, об этом рассказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на круглом столе "Политический диалог – преодоление глобальной продовольственной опасности и риска голода: усиление коллективного влияния", организованном Экономическим и социальным советом ООН. lПо словам Кислицы, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы", - отметил постпред. Всего из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" было экспортировано 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня. "Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров", - подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что около 400 млн человек в мире зависят от украинского экспорта продовольствия. "Даже в эти сложные времена мы готовы отстаивать свою роль гарантом глобальной продовольственной безопасности, – отметил дипломат. – Гуманитарная программа "Зерно из Украины" служит достойной иллюстрацией этого".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выбрала Одессу одной из главных целей для ударов ракетами и ударными дронами, чтобы попытаться сорвать функционирование морского коридора. Речь идет о коридоре, созданном Украиной после того, как Москва вышла по Черноморской зерновой инициативе.

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