Россияне в лидерах: в Украине зарегистрированы десятки тысяч ФОПов-иностранцев. Чем они занимаются

Иностранцы активно открывают небольшой бизнес в Украине – в среднем ежегодно появляется 1,9 тыс. ФОПов (физлиц-предпринимателей). Каждый третий иностранец с собственным делом в Украине занимается розничной торговлей, а каждыйпятый из уже зарегистрированных ФЛП – имеет российское гражданство. Следует понимать, что россиян больше всего не среди новых предпринимателей, а среди тех, кто оформился давно.

Видео дня

Всего в Украине по состоянию на май 2022 года зарегистрировано почти 22 тыс. ФЛП с иностранным гражданством. Об этом сообщают аналитики Опендатабот.

Среди стран выделяется 5, граждане которых имеют больше всего зарегистрированных ФЛП в Украине. Почти половина иностранцев с собственным делом происходят именно из этих стран. Первые позиции занимают:

Российская Федерация – 4 593 ФЛП;

Вьетнам – 1 994;

Азербайджан – 1635;

Узбекистан – 1469;

Молдова – 1118.

Почему россиян так много? Вероятнее всего такая статистика связана с тем, что до 2022 года граждане РФ были одной из крупнейших групп иностранцев в Украине – как по количеству постоянного проживания, так и по бизнес-активности. Сейчас же значительная часть таких ФОПов зарегистрирована давно и формально до сих пор не закрыта.

Кроме того, исторически многие люди с российским гражданством годами живут в Украине с постоянным видом на жительство. Специалисты не видят в этом криминала, ведь так люди вполне законно находятся в Украине, получают РНОКПП, могут официально вести предпринимательскую деятельность и платят налоги. Если же посмотреть, например, динамику только за 2025 год – новые бизнесы больше всего открывают граждане Азербайджана.

В общем иностранцы в Украине чаще всего работают в сфере розничной торговли — 6 346 ФОПов. Популярными также остаются:

складская деятельность – 2746 ФЛП;

оптовая торговля – 1732;

HoReCa (сфера гостеприимства, общественного питания и гостиничного хозяйства) – 1703);

ИТ – 1624.

Каждый четвертый ФЛП-иностранец работает в Киеве. В столице их зарегистрировано более 5,2 тыс. Далее следуют:

Харьковская область – более 3,5 тыс. ФЛП

Одесская область – почти 3,3 тыс.

Именно на эти 3 региона приходится почти 55% всех иностранцев, которые начали свой бизнес в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине утвердили новые лимиты на денежные переводы для новосозданных ФОПов. Изменения также касается так называемого спящего бизнеса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!