Иностранцы активно открывают бизнес в Украине: кто именно и в каких сферах
Иностранцы активно открывают бизнес в Украине – в 2025 году они зарегистрировали более 1,6 тысячи ФЛП. Чаще всего предпринимателями становятся граждане Азербайджана и Узбекистана, которые работают преимущественно в сферах торговли, общественного питания и IT, сосредотачивая свой бизнес в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Отмечается, что это составляет 0,7% от общего количества новых предпринимателей, однако это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
В то же время, за это же время 1 158 иностранцев прекратили свою деятельность, поэтому чистый прирост составил 490 предпринимателей-нерезидентов. Для сравнения в целом в Украине закрылись более 213 тысяч предпринимателей, а доля иностранцев среди них составляет лишь 0,5%.
Среди стран выделяется только 5, граждане которых активнее всего открывают бизнес в Украине. Первые позиции занимают:
- Азербайджан – 229 ФЛП (14%);
- Российская Федерация – 222 (14%);
- Узбекистан – 160 (10%);
- Молдова – 125 (8%);
- Армения – 95 (6%).
Зато в списке тех, кто чаще всего закрывает бизнес, – те же самые страны. Лидируют граждане России (241 ФЛП, 21%), далее – Азербайджана (157, 14%), Молдовы (102, 9%), Узбекистана (91, 8%) и Беларуси (69, 6%).
Каждый третий иностранец выбирает для открытия ФЛП Киев – именно здесь зарегистрировано 544 новых предприятия. Далее следуют:
- Одесская область – 300 ФЛП (18%);
- Киевская – 138 (8%);
- Харьковская – 104 (6%);
- Львовская – 83 (5%).
Меньше всего иностранцев ведет бизнес в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях – от 2 до 17 ФОПов. Закрываются бизнесы в основном в тех же регионах:
- Киев – 297 случаев (26%),
- Одесская область – 17%,
- Харьковщина – 9%,
- Киевщина – 8%,
- Днепропетровщина – 5%.
Иностранцы чаще всего выбирают розничную торговлю, на нее приходится почти треть всех новых ФОПов. Также популярны:
- общественное питание – 14%;
- оптовая торговля – 9%;
- компьютерное программирование – 6%;
- информационные услуги – 4%.
Интересно, что среди сфер с наибольшим количеством закрытий – те же: розничная торговля (37%), программирование (10%) и общественное питание (9%). В отличие от украинских предпринимателей, среди иностранцев преобладают мужчины – 69%, тогда как женщины составляют лишь 31%.
Впрочем, женщины-иностранки демонстрируют впечатляющую устойчивость в бизнесе. Рекордсменкой стала гражданка России, ФЛП которой просуществовал 30 лет и прекратил деятельность только в начале 2025 года.
Медианный срок работы ФЛП, основанных иностранцами, составляет 3,1 года, что даже больше, чем у среднестатистического украинского предпринимателя (2,5 года). "Лица, которые имеют вид на жительство в Украине и получили налоговый номер, могут официально открывать ФЛП и платить налоги на равных правах с гражданами Украины", – отметил руководителя юридического департамента Денис Попов.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, за 9 месяцев года в Украине прекратили свою деятельность более 213 тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП) – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество новых почти не изменилось – более 225 тысяч.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!