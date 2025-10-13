Иностранцы активно открывают бизнес в Украине: кто именно и в каких сферах

Иностранцы активно открывают бизнес в Украине – в 2025 году они зарегистрировали более 1,6 тысячи ФЛП. Чаще всего предпринимателями становятся граждане Азербайджана и Узбекистана, которые работают преимущественно в сферах торговли, общественного питания и IT, сосредотачивая свой бизнес в Киеве и Одесской области.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Отмечается, что это составляет 0,7% от общего количества новых предпринимателей, однако это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, за это же время 1 158 иностранцев прекратили свою деятельность, поэтому чистый прирост составил 490 предпринимателей-нерезидентов. Для сравнения в целом в Украине закрылись более 213 тысяч предпринимателей, а доля иностранцев среди них составляет лишь 0,5%.

Среди стран выделяется только 5, граждане которых активнее всего открывают бизнес в Украине. Первые позиции занимают:

Азербайджан – 229 ФЛП (14%);

Российская Федерация – 222 (14%);

Узбекистан – 160 (10%);

Молдова – 125 (8%);

Армения – 95 (6%).

Зато в списке тех, кто чаще всего закрывает бизнес, – те же самые страны. Лидируют граждане России (241 ФЛП, 21%), далее – Азербайджана (157, 14%), Молдовы (102, 9%), Узбекистана (91, 8%) и Беларуси (69, 6%).

Каждый третий иностранец выбирает для открытия ФЛП Киев – именно здесь зарегистрировано 544 новых предприятия. Далее следуют:

Одесская область – 300 ФЛП (18%);

Киевская – 138 (8%);

Харьковская – 104 (6%);

Львовская – 83 (5%).

Меньше всего иностранцев ведет бизнес в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях – от 2 до 17 ФОПов. Закрываются бизнесы в основном в тех же регионах:

Киев – 297 случаев (26%),

Одесская область – 17%,

Харьковщина – 9%,

Киевщина – 8%,

Днепропетровщина – 5%.

Иностранцы чаще всего выбирают розничную торговлю, на нее приходится почти треть всех новых ФОПов. Также популярны:

общественное питание – 14%;

оптовая торговля – 9%;

компьютерное программирование – 6%;

информационные услуги – 4%.

Интересно, что среди сфер с наибольшим количеством закрытий – те же: розничная торговля (37%), программирование (10%) и общественное питание (9%). В отличие от украинских предпринимателей, среди иностранцев преобладают мужчины – 69%, тогда как женщины составляют лишь 31%.

Впрочем, женщины-иностранки демонстрируют впечатляющую устойчивость в бизнесе. Рекордсменкой стала гражданка России, ФЛП которой просуществовал 30 лет и прекратил деятельность только в начале 2025 года.

Медианный срок работы ФЛП, основанных иностранцами, составляет 3,1 года, что даже больше, чем у среднестатистического украинского предпринимателя (2,5 года). "Лица, которые имеют вид на жительство в Украине и получили налоговый номер, могут официально открывать ФЛП и платить налоги на равных правах с гражданами Украины", – отметил руководителя юридического департамента Денис Попов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за 9 месяцев года в Украине прекратили свою деятельность более 213 тысяч физлиц-предпринимателей (ФЛП) – на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время количество новых почти не изменилось – более 225 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!