Западные компании продолжают бежать из РФ: сколько бизнесов уже вышло и из каких стран больше всего

Западный бизнес массово продолжает покидать российский рынок из-за последствий войны и санкционного давления. По состоянию на 2025 год из России вышли 62% компаний из "недружественных" для Кремля стран, больше всего – из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Норвегии и Швеции.

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Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на данные аудиторско-консалтинговой фирмы Kept. Аналитики проанализировали деятельность более 300 иностранных компаний, имевших "существенные активы" в России и годовую выручку не менее 1 млрд рублей.

По состоянию на конец 2024 г. 183 компании завершили выход с российского рынка. Подавляющее большинство из них (103 компании) продали свои активы местному бизнесу, еще 40 передали управление локальному менеджменту. Кроме этого, 17 компаний приостановили свое участие в совместных предприятиях с российскими партнерами, а 14 компаний полностью приостановили деятельность или ликвидировали бизнес в России. В девяти случаях соглашения о выходе заключались с иностранными покупателями.

Компании из Северной Европы наиболее активно покидали российский рынок. В частности, 94% компаний из этого региона приостановили деятельность в России. Среди них – все 20 попавших в выборку финских компаний, а также 13 из 15 шведских компаний. Аналогично 100% компаний из Норвегии и Исландии вышли из российского рынка. Дания несколько отстает с 74% завершенных выходов.

Среди компаний из США, Германии, Франции и Великобритании доля покинувших российский рынок колеблется в пределах 59-67%. Наибольшую часть выходов продемонстрировали компании из Канады, Австралии и Новой Зеландии – 100%. В то же время страны, такие как Австрия (50%), Швейцария (38%), Италия (22%) и Бельгия показали более низкие показатели выхода.

Несмотря на значительный отток компаний, 96 иностранных предприятий (около трети рассматриваемой выборки) продолжают работать в России. Еще 19 компаний находятся в процессе выхода, а семь иностранных активов перешли под управление русского страны. Среди таких активов – совместное предприятие пивоваренных гигантов AB InBev (США, Бельгия) и Efes (Турция), а также бизнеса, производящие бытовую технику (Ariston, Италия) и сельскохозяйственную продукцию ("Агротерра", США).

По данным Kept, доля покинувших Россию компаний выросла с 55% в 2023 году до 62% в 2024 году. Доля компаний, принявших решение о выходе, также возросла с 64% до 68,5%. Около 6% компаний находятся в процессе продажи бизнеса, а их дальнейшая судьба будет в значительной степени зависеть от изменений в санкционной политике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за санкций и выхода западных производителей банковского оборудования часть банкоматов в России не принимает новые купюры. Без доступа к международным технологиям проблема с адаптацией банкоматов к новым номиналам может повторяться с каждым выпуском обновленных банкнот.

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