Россия в третий раз за месяц нанесла удар по 'Запорожстали': четверо работников получили травмы

В ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц нанесла ракетный удар по "Запорожстали". Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило работу. Об этом сообщила Группа "Метинвест".

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В результате атаки четверо работников предприятия получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет. Один из травмированных работников после осмотра медиками отказался от госпитализации и остался помогать ликвидировать последствия удара. Еще трое работников с травмами средней степени тяжести были доставлены в городские больницы.

Повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сети и логистическая инфраструктура комбината. Поскольку после предыдущих атак предприятие не работало, угрозы техногенной аварии нет. Число сотрудников на территории комбината было существенно ограничено.

Операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко заявил, что масштабы разрушений после каждого нового удара растут.

"После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку. Это уже системное уничтожение гражданской промышленности Украины, её экономической основы и людей, обеспечивающих её жизнеспособность", — отметил он.

В настоящее время на комбинате продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию поврежденных объектов. По словам Мироненко, окончательно оценить масштабы повреждений пока невозможно, однако предварительно их определяют как критические.

В компании подчеркивают, что за последний месяц Россия неоднократно атаковала гражданские металлургические предприятия, в частности "Запорожсталь" и "Каметсталь". Повторные удары по уже остановленным производствам в "Метинвесте" расцениваются как системное разрушение украинской промышленной базы.