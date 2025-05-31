Россия увеличила доходы от экспорта газа и нефти: несмотря на санкции больше всего агрессору платит ЕС

Евросоюз импортировал газ напрямую из России, пока Украина не прекратила транзит до января 2025 года, а российская сырая нефть до сих пор идет по трубопроводам в Венгрию и Словакию. Российский газ продолжает поступать в Европу через Турцию во все больших объемах. Данные CREA показывают, что его поставки выросли на 26,77% в январе и феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Доходы от продажи нефти и газа являются ключевыми для поддержания российской военной машины. Треть российского бюджета наполняют доходы от их продажи, они же составляют более 60% экспорта. С начала полномасштабного вторжения Россия получила более 883 млрд евро (973 млрд долларов) от экспорта ископаемого топлива, в том числе 228 млрд евро от стран, которые ввели санкции, свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает ВВС .

Венгрия и Словакия также продолжают получать российский газ через Турцию. Несмотря на усилия Запада, в 2024 году российские доходы от ископаемого топлива упали лишь на 5% по сравнению с 2023 годом, а объемы экспорта сократились на 6%, свидетельствуют данные CREA.

В прошлом году российские доходы от экспорта сырой нефти также выросли на 6%, а доходы от трубопроводного газа - на 9% по сравнению с прошлым годом. По российским оценкам, в 2024 году экспорт газа в Европу вырастет на 20%, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достигнет рекордного уровня.

Сейчас половина российского экспорта СПГ идет в ЕС, отмечает CREA. Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас говорит, что союз не ввел "сильных санкций" против российских нефти и газа, поскольку некоторые страны-члены опасаются эскалации конфликта. А также потому, что покупать их "дешевле в краткосрочной перспективе".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, планы США и России перезапустить российский газопровод "Северный поток-2" и возобновить поставки российского газа в Европу могут не осуществиться из-за сопротивления Германии. В частности, против этой идеи выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

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