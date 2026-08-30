Россия уничтожила склады Auchan и "Авроры": что известно о последствиях атаки

Россия разрушила распределительный центр "Авроры" в Киевской области, а склад Auchan в этом же логистическом центре получил повреждения в результате атаки. Для "Авроры" это уже не первая атака на логистический объект в августе: 22 августа ее распределительный центр также был поврежден, а 27 августа – разрушен.

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О последствиях атаки пресс-служба компании Auchan сообщила в комментарии СМИ. Там подтвердили, что в результате сегодняшней атаки был поврежден склад.

В настоящее время уточняется подробная информация о масштабах разрушений, количестве уничтоженных товаров и возможном влиянии на работу магазинов. Поэтому говорить о полном прекращении поставок товаров в гипермаркеты пока преждевременно.

В том же логистическом центре также находился склад сети "Аврора". Для компании это особенно деликатная ситуация, ведь "Аврора" уже теряла складскую инфраструктуру из-за российских атак.

27 августа в результате очередной атаки РФ в Киевской области был разрушен распределительный центр "Авроры". Соучредитель компании Тарас Панасенко сообщил, что сотрудники не пострадали благодаря оперативному реагированию и соблюдению правил безопасности.

До этого, 22 августа, российские войска уже нанесли два удара по распределительному центру "Авроры". Повторный удар произошел в тот момент, когда на месте уже работали экстренные службы. В результате атаки были разрушены складские помещения, а также повреждены спасательные и пожарные автомобили ГСЧС.

Последние недели показали, что логистическая инфраструктура украинского бизнеса в Киевской области систематически страдает от российских атак. Только в течение августа под удары попали объекты сразу нескольких крупных компаний.

В частности, 20 августа в результате российского ракетного удара был поврежден склад Varus в Борисполе. На нем хранилась часть товарных запасов сети. Из-за повреждений компания допускала возможные перебои с отдельными товарами, хотя магазины продолжили работу.

27 августа также был поврежден склад сети "Фора". В компании заявили, что это уже третья атака на используемую ею логистическую инфраструктуру за август. Несмотря на повреждения, все сотрудники остались живы, а магазины продолжили работу. В тот же день сообщалось о повреждении и уничтожении других объектов логистической инфраструктуры в Киевской области, в частности складов крупных ритейлеров и производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

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