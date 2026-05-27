Россия уничтожила отделение "Новой почты" в Одесской области: фото после удара

Российские войска в очередной раз атаковали инфраструктуру "Новой почты" в Украине. На этот раз под удар попало отделение логистического оператора в Одесской области – после попадания вражеского беспилотника оно выгорело дотла.

Как сообщили в пресс-службе "Новой почты", речь идет об отделении №300 в селе Лиманка. К счастью, обошлось без жертв и раненых – работники компании не пострадали.

Что известно о последствиях

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и сотрудники полиции. Оценка последствий атаки еще продолжается, поэтому точную информацию о состоянии груза и масштабах потерь логисты смогут установить только после полной ликвидации пожара и его последствий.

"Новая почта" компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены. В ближайшее время мы свяжемся с каждым и сообщим детали возмещения", – говорится в сообщении.

К тому же компания оперативно среагировала на чрезвычайную ситуацию, чтобы минимизировать неудобства для клиентов:

, поэтому другие посылки будут доставлены без задержек. в ближайшее время вблизи уничтоженного здания планируют установить мобильное отделение для обслуживания жителей.

Узнать актуальный статус и местонахождение своих отправлений клиенты могут самостоятельно – в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Россия атакует "Новую почту"

Эта атака по инфраструктуре крупнейшего частного логистического оператора стала уже не первой за последнее время. В частности подвергались ударам такие объекты "Новой почты":

25 мая – БПЛА поразил отделение №11 в Краматорске;

– БПЛА поразил отделение №11 в Краматорске; 19 мая – вражеские дроны трижды целенаправленно попали в депо №6 в Харькове;

– вражеские дроны трижды целенаправленно попали в депо №6 в Харькове; 9 апреля – беспилотник разрушил отделение "Новой почты" в Новониколаевке в Запорожской области, уничтожив более 150 посылок.

В целом, по состоянию на конец 2025 года в Украине было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов "Новой почты". И если большую часть из них удалось отремонтировать (компания потратила на это более 1 миллиарда гривен), остальные восстановлению не подлежат.

