Россия ударила по железной дороге на Харьковщине: какие рейсы отменены и что с графиком движения поездов
Российские террористы ночью обстреляли город Лозовая, что на Харьковщине, в результате чего повреждены железнодорожный вокзал и инфраструктура. Ряд поездов отменен, а остальные следуют по объездным маршрутам с задержками до одного часа.
Об этом сообщили в"Укрзализныце". В ночь на 5 августа, российские войска осуществили массированный обстрел по городу Лозовая, в результате атаки серьезно поврежден железнодорожный вокзал.
К сожалению, погиб дежурный механик, еще четыре железнодорожника получили ранения. Большинство людей успели эвакуироваться в укрытие, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв.
Из-за повреждений на участке Лозовая – Панютино (ныне Лимановка), часть поездов вынуждена курсировать по объездным маршрутам под резервными тепловозами. Это приводит к задержкам движения и отмене отдельных рейсов. В частности, поезд Вена Главный – Киев-Пассажирский значительно опаздывает, однако совсем по другим причинам.
Также из-за обстрелов был отменен ряд пригородных поездов . В частности:
- №6852 Дубово – Харьков-Пассажирский;
- №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский.
Изменены маршруты пригородных поездов
- №6651/6573 Орелька – Полтава-Южная (вместо Лозовая – Полтава-Южная);
- №6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский);
- №6812 Славянск – Близнюки (вместо Лозовой);
- №6822 Лимановка – Харьков-Пассажирский (ранее из Лозовой);
- №6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лимановка (ранее до Славянска).
В связи с невозможностью высадки пассажиров на станции Лозовая, "Укрзализныця" обеспечила трансфер автобусами между Лозовой и Лимановкой. Именно на Лимановке организованы пересадки на основные рейсы. "Следите за обновлениями", – отмечают в УЗ.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" (УЗ) ввела верификацию через "Дія.Підпис" для билетов на некоторые поезда. Однако анонсированный список из 5 поездов превратился в перечень из 3 маршрутов. Кроме того, украинцам оставили возможность покупать такие билеты офлайн, хотя количество касс жестко ограничили.
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