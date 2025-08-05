Россия ударила по железной дороге на Харьковщине: какие рейсы отменены и что с графиком движения поездов

Российские террористы ночью обстреляли город Лозовая, что на Харьковщине, в результате чего повреждены железнодорожный вокзал и инфраструктура. Ряд поездов отменен, а остальные следуют по объездным маршрутам с задержками до одного часа.

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Об этом сообщили в"Укрзализныце". В ночь на 5 августа, российские войска осуществили массированный обстрел по городу Лозовая, в результате атаки серьезно поврежден железнодорожный вокзал.

К сожалению, погиб дежурный механик, еще четыре железнодорожника получили ранения. Большинство людей успели эвакуироваться в укрытие, благодаря чему удалось избежать большего количества жертв.

Из-за повреждений на участке Лозовая – Панютино (ныне Лимановка), часть поездов вынуждена курсировать по объездным маршрутам под резервными тепловозами. Это приводит к задержкам движения и отмене отдельных рейсов. В частности, поезд Вена Главный – Киев-Пассажирский значительно опаздывает, однако совсем по другим причинам.

Номер поезда Маршрут Задержка №749/750 Вена Главный – Киев-Пассажирский +2 ч 26 мин №65/66 Умань – Харьков-Пассажирский +29 мин №165/166 Черкассы – Харьков-Пассажирский +29 мин

Также из-за обстрелов был отменен ряд пригородных поездов . В частности:

№6852 Дубово – Харьков-Пассажирский;

№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский.

Изменены маршруты пригородных поездов

№6651/6573 Орелька – Полтава-Южная (вместо Лозовая – Полтава-Южная);

№6512 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский);

№6812 Славянск – Близнюки (вместо Лозовой);

№6822 Лимановка – Харьков-Пассажирский (ранее из Лозовой);

№6825/6815 Харьков-Пассажирский – Лимановка (ранее до Славянска).

В связи с невозможностью высадки пассажиров на станции Лозовая, "Укрзализныця" обеспечила трансфер автобусами между Лозовой и Лимановкой. Именно на Лимановке организованы пересадки на основные рейсы. "Следите за обновлениями", – отмечают в УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" (УЗ) ввела верификацию через "Дія.Підпис" для билетов на некоторые поезда. Однако анонсированный список из 5 поездов превратился в перечень из 3 маршрутов. Кроме того, украинцам оставили возможность покупать такие билеты офлайн, хотя количество касс жестко ограничили.

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