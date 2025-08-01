В Украине обновили жесткие правила по покупке билетов на поезда: что нужно знать каждому пассажиру

"Укрзалізниця" (УЗ) ввела верификацию через "Дія.Підпис" для билетов на некоторые поезда. Однако анонсированный список из 5 поездов превратился в перечень из 3 маршрутов. Кроме того, украинцам оставили возможность покупать такие билеты оффлайн, хотя количество касс жестко ограничили. Действовать же новое правило начало с сегодня – 1 августа.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". OBOZ.UA собрал главные новшества для пассажиров, о которых важно знать, чтобы купить билет и сесть в поезд.

Поезда с билетам только онлайн и через Дія.Підпис: список

№29/30 Київ – Ужгород.

№12 Львів – Одеса.

№27/28 Київ – Чоп.

В УЗ отметили: сократить количество поездов, билеты на которые продают по новым правилам, решили после обращений пассажиров. Ранее предполагалось, что новая норма будет действовать также для поездов:

№105/106 Одесса – Киев;

№91/92 Львов – Киев.

"Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Действие. Подпись в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам", – говорится в сообщении.

Как купить билеты по новым правилам

Зайти в приложение "Укрзалізниці".

Верифицировать аккаунт с помощью "Дія.Підпис".

Важно! Новое правило не касается военных. Билеты из спецрезерва для ВСУ доступны через систему Армия+.

В каких кассах можно купить билеты

В то же время, несмотря на то, что ранее сообщалось об отмене продажи билетов на обозначенные поезда в кассах, такую возможность все же оставили. Однако количество таких касс строго ограничили – билеты можно приобрести только:

В Чопе – в кассе №2.

В Ужгороде – в кассе №2.

Во Львове – в кассе №1.

В Одессе – в кассах №14 и №2.

В Киеве – в кассах №21 и 22.

Будет ли распространять новые правила на другие поезда

В "Укрзалізниці" отметили, что решение о расширении программы на новые поезда пока не принято. Для этого, объяснили в перевозчике, нужно получить результаты ее текущего действия.

"Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы", – объяснили в компании.

Как купить билеты иностранцам

Граждане других государств, у которых очевидно нет возможности получить "Дія.Підпис", не остались без собственного инструмента для покупки билетов. Чтобы приобрести их, иностранцам нужно:

скачать мобильное приложение – доступно по ссылке: https://app.uz.gov.ua/start;

зарегистрироваться в приложении – указать номер телефона и электронную почту;

перейти по ссылке: https://services.uz.gov.ua/ticket-foreigners;

заполнить анкету: – имя и фамилия латиницей; – телефон и email, которые были использованы для регистрации в приложении; – сделать фотографию паспорта рядом с уникальным кодом безопасности; – сделать селфи с паспортом в руках.



После этого анкета отправляется на рассмотрение. Время обработки – до 12 часов, после подтверждения иностранец получает доступ к покупке или возврату билетов на указанные рейсы.

Еще один вариант – покупка билета через аккаунт знакомого гражданина Украины. Если у вас есть друг или родственник в Украине, он может приобрести билет со своего аккаунта, указав ваше имя в качестве пассажира.

Кого не пускают в поезда

"Укрзалізниця" после волны критики от украинцев в соцсетях объявила об ужесточении проверок документов при посадке пассажиров на поезд .

. Поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных – ФИО в паспорте и билете должны совпадать .

. Сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам .

. На вокзалах и ж/д станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.

На крупном сайте онлайн-объявлений блокируют перекупщиков, которые пытаются перепродавать билеты – если пассажир нашел такое объявление, ему следует сообщить УЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд. Он будет курсировать из Николаева в крупный туристический центр Ивано-Франковск.

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