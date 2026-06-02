Россия массировано атаковала энергетику Украины: в Киеве и ряде областей произошли отключения света

В ряде регионов Украины 2 июня из-за российских обстрелов фиксируются отключения электроэнергии. Речь идет не о графиках аварийных отключений, а о локальных обесточиваниях вследствие атаки на энергетику. Они произошли в Киеве, Киевской, Черкасской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго". "Ночью и утром Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов на утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях", – заявили энергетики.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начаты восстановительные работы. К примеру, в Киеве уже вернули свет для 110 тыс. семей, еще 30 тыс. пока без электроснабжения, сообщили в ДТЭК.

Ночью в столице была повреждена производственная площадка компании и энергетические объекты. Без света были 140 тысяч домохозяйства в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах.

Враг также атаковал объекты нефтегазовой отрасли, добавили в Минэнерго. В результате ударов зафиксированы повреждения инфраструктуры. В "Нафтогазе" уточнили, что в частности был удар по одному из ключевых объектов компании на Харьковщине.

Будут ли графики отключений света

По состоянию на 2 июня плановых отключений электроэнергии в Украине не планируется. Однако энергетики все равно напоминают о необходимости экономить ток:

активное энергопотребление просят перенести на время наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00 ;

просят перенести на время наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – ; несколько мощных электроприборов одновременно не следует включать в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

При этом ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Чтобы быть в курсе важного, следует следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, в частности официальных сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

При какой погоде могут вернуть графики отключения электроэнергии

Летом в Украине возможны временные ограничения электроснабжения во время длительных волн жары, когда температура будет превышать +35°C. В целом энергетики не прогнозируют масштабных блэклаутов или длительных плановых отключений, подобных тем, которые страна переживала в зимние периоды.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко напомнил, что массовое включение кондиционеров и вентиляторов создает значительную нагрузку на сеть. Коснутся ли ограничения бытовых потребителей, пока точно прогнозировать невозможно. Это будет зависеть от погодных условий, объемов потребления, состояния генерации и вероятных новых обстрелов инфраструктуры.

В зоне наибольшего риска из-за высокой плотности населения и специфики инфраструктуры оказались крупные города и промышленные регионы. В частности, локальные проблемы с энергопитанием или временные ограничения в жаркие дни могут возникать в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

Ситуацию осложняет то, что украинская энергосистема до сих пор полностью не восстановилась после масштабных российских атак. Самое сложное состояние зафиксировано на теплоэлектростанциях, где значительная часть мощностей потеряна или повреждена, а их восстановление требует значительного времени и ресурсов. Также продолжаются ремонты на гидроэлектростанциях, которые играют ключевую роль в балансировке системы во время пиковых нагрузок.

В то же время в Украине продолжается плановая ремонтная кампания на атомных энергоблоках. График работ составлен с расчетом на то, чтобы основные атомные мощности вернулись в работу в июле – августе, когда летняя нагрузка достигает максимума.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях оккупанты также ударили по энергообъекту на Черниговщине. В областном центре біли без света более 40 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!