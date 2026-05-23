Россия хочет продать четверть 'Аэрофлота', чтобы закрыть дыру в госбюджете: о какой сумме идет речь

В России планируют продать почти четверть акций государственной авиакомпании Аэрофлот, чтобы частично покрыть рекордный дефицит федерального бюджета. Власти собираются выставить пакет акций на биржу на фоне ухудшения экономической ситуации и падения доходов от несырьевых отраслей.

Видео дня

Об этом сообщило The Moscow Times. Отмечается, что Кремль надеется получить от продажи 45 миллиардов рублей.

Россия продает часть государственного пакета "Аэрофлота"

В пятницу "Росимущество" объявило об отборе организатора для продажи 23,76% акций "Аэрофлота". Речь идет примерно о трети государственного пакета компании, который сейчас составляет 73,8%.

Акции планируют продать через биржу, где уже находится в обращении около 25% бумаг авиакомпании.

Еще 1,2% акций принадлежат самому "Аэрофлоту", а минимальная доля находится в собственности менеджмента.

Кремль пытается закрыть бюджетную "дыру"

По оценкам издания, от продажи пакета акций РФ может получить около 45 миллиардов рублей.

Эти средства должны поступить в федеральный бюджет, который в этом году уже столкнулся с серьезным дефицитом. За первые четыре месяца 2026 года дефицит российской казны достиг 5,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает годовой план.

Российская экономика замедляется

Издание отмечает, что, несмотря на временный рост доходов от высоких цен на нефть, в Кремле все больше переживают из-за проблем в других секторах экономики.

В мае российское правительство втрое снизило прогноз роста ВВП на 2026 год — до 0,4%.

Экономист Дмитрий Полевой считает, что из-за замедления экономики бюджет РФ может недополучить сотни миллиардов рублей налоговых поступлений уже в этом году.

А в 2027 году, по его оценкам, недостаток доходов может вырасти до 1,3–1,8 триллиона рублей.

На фоне роста дефицита российские власти, вероятно, будут вынуждены либо сокращать расходы, либо искать дополнительные источники наполнения бюджета.

Продажа части "Аэрофлота" может стать первым крупным случаем приватизации государственной компании в России за долгое время.

В то же время эксперты отмечают, что даже такие шаги вряд ли смогут полностью компенсировать финансовые потери российского бюджета в условиях войны и экономического спада.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия с рекордной скоростью продает золотые резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета. В конце апреля запасы слитков государства-агрессора РФ уменьшились до самого низкого уровня со времен полномасштабного вторжения в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!