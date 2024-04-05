Российские карты не будут принимать в банкоматах и терминалах: банки Казахстана массово отказываются от системы "Мир"

После Армении и Кыргызстана банки Казахстана отказываются от обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Эта реакция произошла из-за введенных США санкций против этой платежной системы.

Как пишут российские СМИ, в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание российских карт еще в феврале этого года. Это произошло после введения США санкций против Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся дочерней компанией Центрального банка России и отвечающей за обслуживание и эмиссию "Мера".

Другие казахстанские банки, такие как ForteBank, Нурбанк, Freedom Bank и банк "ЦентрКредит", также прекратили обслуживание российских карт "Мир" из-за санкций. К примеру, в колл-центре "ЦентрКредита" заявили, что это не они, а сама система "Мир" под санкциями для Казахстана.

Тем не менее, некоторые казахстанские банки, такие как "ВТБ Казахстан" и Bereke bank (бывшая дочерняя компания Сбербанка), продолжают обслуживать карты "Мир". Однако первый позволяет снимать наличные с карточек "Мир" только в национальной валюте, тогда как второй не позволяет совершать денежные переводы.

Карты "Мир" сужают географию: где можно платить

США ввели санкции против российской платежной системы "Мир", а также угрожают второстепенными мерами против банков, продолжающих работать с этой системой. После обновления санкций список стран, в которых работает Мир, сокращается все больше. На момент введения ограничений со стороны США расплатиться карточками "Мир" можно было в:

Казахстане;

Беларуси;

Венесуэлы;

Вьетнаме;

Кыргызстане;

Армении;

Таджикистане;

Кубе.

Но уже с 30 марта прием платежей в системе "Мир" прекратила Армения. Исключением стала инфраструктура банка "ВТБ Армения" – "дочки" российского ВТБ.

С 5 апреля банки Кыргызстана также прекратили работать с карточками российской платежной системы "Мир". Услуги для пользователей отключили двумя днями раньше – с 3 апреля.

В Таджикистане также только два банка продолжают принимать карты "Мир". Это государственный Амонатбанк и Dushanbe City Bank. А в Узбекистане Мир не работает еще с осени 2023 года.

Кроме того, мобильная платежная система Mir Pay, предназначенная для оплаты картами российской системы "Мир", исчезла из Google Play. А служба мобильных платежей Samsung Pay теперь полностью запрещает использование карт "Мир".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Япония расширила санкции против России. В Токио объявили о введении запрета на экспорт в Российскую Федерацию 164 категорий товаров – от автомобильного моторного масла до хлороводорода.

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