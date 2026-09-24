Российская атака разрушила одно из крупнейших текстильных предприятий Украины: что известно о последствиях

В результате российского удара по Киеву в ночь на 24 сентября значительные разрушения понесли основное производство и логистический склад "ТК-Домашний текстиль", однако среди сотрудников пострадавших нет. Отмечается, что это уже как минимум второй удар по киевским мощностям группы менее чем за год, однако компания заявляет, что продолжит работу и планирует восстановить разрушенное.

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Об этом сообщил совладелец группы компаний Александр Соколовский в Facebook. По его словам, удар пришелся непосредственно на ключевые мощности "ТК-Домашний текстиль".

"Сегодня ночью враг добрался и до нас. Это был ракетный удар по нашему основному производству и логистическому складу ТК "Домашний текстиль", – написал он.

Что было уничтожено в результате удара

В результате удара предприятие понесло значительные разрушения. Соколовский обнародовал фотографии производственных и складских помещений после атаки, однако точную сумму нанесённого ущерба пока не назвал.

По его словам, пострадало имущество, которое компания создавала на протяжении многих лет. В то же время самое важное — это то, что среди сотрудников предприятия нет пострадавших.

Несмотря на разрушения, компания не планирует прекращать работу. В "Текстиль-Контакте" заявляют о намерении возобновить производство и продолжить выполнение обязательств перед клиентами, партнерами и поставщиками.

"Не волнуйтесь — мы держимся, и как бы ни было тяжело и больно, будем жить и "делать своё". Главное — у нас есть сильная и профессиональная команда, а это наше главное достояние и капитал", — отметил Соколовский. Он также выразил уверенность, что разрушенные мощности удастся восстановить.

Для группы это не первая потеря производственных и складских мощностей в Киеве за последний год. В ноябре 2025 года в результате другой российской атаки было повреждено около 5 тыс. кв. м складских и производственных помещений "Текстиль-Контакта". Тогда Александр Соколовский предварительно оценивал убытки примерно в $300 тыс.

После предыдущей атаки компания не прекратила деятельность. Производство, упаковка продукции и ее отгрузка были перераспределены между другими предприятиями, входящими в группу.

Что производит "ТК-Домашний текстиль"

"ТК-Домашний текстиль" входит в группу компаний "Текстиль-Контакт" и работает в сфере производства готовой текстильной продукции. Предприятие выпускает, в частности, домашний текстиль, постельное белье, подушки, одеяла, матрасы, ткани, спецодежду и другую текстильную продукцию. Товары компании представлены в крупных украинских торговых сетях.

Сама группа имеет значительно более широкую производственную структуру. В нее входят предприятия, занимающиеся производством тканей, домашнего текстиля, одежды и другой текстильной продукции. По состоянию на апрель 2026 года группа объединяла девять предприятий в семи регионах Украины. Наличие производств в разных областях уже помогло компании после предыдущего удара, когда часть процессов пришлось оперативно перенести на другие площадки.

В апреле 2026 года компания начала поставки тканей собственного производства в Словакию. Таким образом, предприятие развивало не только внутреннее направление, но и экспорт продукции украинского производства.

Масштабы бизнеса отражаются и на его финансовых показателях. По данным YouControl, в 2025 году выручка ООО "Текстиль-Контакт" увеличилась на 8,3% и достигла 1,15 млрд грн. Отдельная компания ООО "ТК-Домашний текстиль", чьи производственные и логистические мощности пострадали во время атаки 24 сентября, в 2025 году получила около 600 млн грн выручки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия пытается оставить украинцев без связи и интернета и второй день подряд массово атакует дата-центры столичных провайдеров. Если удары продолжатся, перебоев с интернетом не избежать, а тарифы для населения вырастут.

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