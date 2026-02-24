Работодатели начали активно открывать новые вакансии: как война изменила спрос на работников в Украине

В Украине с начала полномасштабной войны рынок труда резко упал, но потом восстановился до почти допандемического уровня с около 100 тысяч вакансий в день. Новые ФЛП (физические лица-предприниматели) и компании также прошли путь от обвала до бума и сейчас стабильно открываются на уровне 5-6 тысяч ФЛП и более 700 компаний в неделю.

Об этом говорится в аналитике Опендатабот. Если в 2021 году ежедневно публиковали около 106 тысяч вакансий, то в начале марта 2022 года эта цифра упала до 3 тысяч в день. Уже в апреле восстановление началось, а пик наблюдался в сентябре.

К 2025 году рынок труда восстановился почти полностью – около 100 тысяч вакансий в день, а в западных регионах их количество достигало 150 тысяч. Активность кандидатов в первый год войны была рекордной, в июне 2022 года украинцы размещали до 170 тысяч резюме в неделю. Сегодня эта цифра стабильно держится на уровне 120 тысяч в неделю. При этом рост резюме скорее связан с развитием онлайн-платформ и сервисов поиска работы, чем с новыми волнами безработицы.

Война изменила и структуру вакансий, ведь доля предложений без требования опыта выросла с 29% в 2021 году до 42% в 2025-м, а среди кандидатов теперь больше женщин – их доля увеличилась с 53% до 62%. Спрос на профессии тоже изменился: если раньше лидерами были продавцы и менеджеры по продажам, то сейчас в топе – бармены, водители и рабочие сферы HoReCa. Традиционные вакансии для бухгалтеров, поваров и официантов остались, но новые запросы формируют более гибкую и адаптивную структуру рынка.

В частности, еще накануне войны, в 2021 году, украинцы активно открывали собственный бизнес: в среднем за неделю регистрировалось более 5,6 тысячи ФЛП и почти тысяча компаний. В начале февраля 2022-го этот показатель вырос до рекордных 9 350 ФЛП за неделю. Однако с началом полномасштабного вторжения регистрация практически остановилась: в марте 2022 года после возобновления работы Единого государственного реестра открылись только 3 565 ФЛП и 289 компаний.

Весь 2022 год новых предпринимателей стало меньше на 28%, а количество компаний сократилось на 40%. Однако уже в 2023-м бизнес начал набирать обороты. Количество регистраций ФЛП выросло и даже превысило допандемические показатели 2021 года, а абсолютный рекорд зафиксировали осенью 2023-го – более 12 тысяч новых предпринимателей за неделю. В 2024 году количество открытий новых бизнесов пошло на спад, а по итогам 2025-го рынок вышел на стабильное плато: еженедельно открывалось около 5 579 ФЛП и 717 компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала 2026 года, то есть всего за 1,5 месяца, через Государственную службу занятости (ГСЗ) было опубликовано более 83 тыс. вакансий. Чаще всего работу предлагают водителям, продавцам и подсобным рабочим.

