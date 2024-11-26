Пышный и адвокат, получивший миллионы от "Ощада" и "Привата": на какую связь указывает имение главы НБУ

Глава Нацбанка Андрей Пышный через оформленные на дочь активы может быть связан с владельцем юридической компании, который зарабатывает сотни миллионов гривен на государственных банках. Владелец "Астерс" Алексей Дидковский свое самое известное дело (помогали американским юристам) получил от "Ощада" во времена, когда финучреждение возглавлял Пышный. Почти одновременно жена Пышного стала бизнес-партнером Сергея Слюсаренко, который вместе с Дидковским владеет "Укрборгом".

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Сейчас по соседству со Слюсаренко семья Пышного строит имение площадью почти 900 квадратов. А "Астерс" Дидковского, в том числе благодаря партнерству с госбанками, – едва ли не крупнейшая юридическая фирма в Украине, специализирующаяся на финансах и банках.

О возможной связи между Дидковским и Пышным читайте в материале OBOZ.UA.

Имение Пышного: что еще известно о связях главы Нацбанка

В декларации главы НБУ Андрея Пышного есть два земельных участка Светланы Пышной (дочь), они расположены фактически на пляже возле коттеджного городка Riviera Village. Участок рядом принадлежит компании известного предпринимателя Сергея Слюсаренко "Лебедевские пруды". Он также сейчас фактически является бизнес-партнером Пышной. Здесь строят имение (один этаж подземный) площадью 891,7 кв. м.

Связи главы Нацбанка со Слюсаренко не ограничиваются его имением. Сергей Слюсаренко владеет 50% компании "Укрборг" (лицензиат Нацбанка). Еще 50% компании принадлежит известному украинскому адвокату Алексею Дидковскому. Это один из самых успешных адвокатов Украины, специализирующийся на банковском деле.

В июле 2015 года Ощадбанк направил требование правительству и президенту РФ о компенсации потерь в результате аннексии Крыма. Свои прямые убытки госбанк оценил в сумму около 15 млрд грн. Тогда банк возглавлял действующий глава НБУ Андрей Пышный. Уже в 2016-м в "Астерсе" объявили на официальном сайте, что они помогают Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, главному юридическому советнику "Ощадбанка", в иске к Российской Федерации.

Американская фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan дело выиграла (получила $1,3 млрд). Свою порцию славы получили и их помощники в Украине – "Астерс". Это стало едва ли не самой известной их историей успеха. "Мы призываем другие украинские компании как государственной, так и частной форм собственности обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины в результате разбойного нападения на нашу страну", – процитировала пресс-служба Ощадбанка главу правления финучреждения Андрея Пышного.

Фактически благодаря "Ощаду" у "Астерс" появилась возможность принять участие в деле, изменившем их позицию на рынке и доходы. Они стали едва ли не самыми крупными игроками рынка и любимцами не только "Ощада", но и других гособников. К примеру, ПриватБанк и Национальный банк Украины потратили на борьбу с бывшим владельцем финучреждения Игорем Коломойским 900 млн грн. Большая часть этой суммы (по данным СМИ, около 700 млн) досталась компании Дидковского "Астерс Консалт".

Именно в период, когда компания "Астерс" начала сотрудничать с "Ощадом", семья Пышного сделала шаг для постройки своего поместья. Так, в июле 2015-го Сбербанк во главе с Пышным решил судиться с РФ, как позже оказалось, в том числе с помощью "Астерс", а в июне 2015-го, за месяц до того, в фирме партнера владельца "Астерс " Сергея Слюсаренко "Джой Форест" появилась новая совладелица – жена Пышного Людмила.

Вероятно, участие в "Джой Форесте" позволило ей получить участок земли в элитном пригороде. Сейчас участок оформлен на дочь Пышного Светлану, именно она является владелицей имения площадью 900 квадратов, которое здесь строит семья главы НБУ.

OBOZ.UA не утверждает, что Пышный был инициатором привлечения "Астерс" и что это связано с получением земельного участка или участия в уставном капитале "Джой Форест" членов его семьи. Мы направляли в НБУ запрос с просьбой к Андрею Пышному прокомментировать инвестиции в имение, однако ответа по сути не получили. Хотя такая связь может вызвать у независимого наблюдателя справедливые сомнения в отсутствии конфликта интересов.

"Астерс" получала большие доходы от госбанка

"Астерс", судя по информации на ее сайте, и сейчас считает, что ее участие в выигрыше $1,3 млрд для "Ощада" – едва ли не самое важное событие в жизни компании. Об этом достижении сообщают на страницах "Астерс" как о ключевом. Однако юристы на своей странице не уточнили, что на самом деле это победа американской компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которой они помогали.

После "Ощада" самым известным клиентом "Астерс" стал еще один госбанк – "Приват". Еще в 2016-м, до начала судебной волокиты с бывшими владельцами ПриватБанка, выручка "Астерс Консалт" в 2018 году, когда были подписаны договоры с государственным банком и регулятором, взлетела до 290 млн грн.

Компания Дидковского также потребовала вернуть долги и у клиентов Сведбанка. Бывшая вице-президент "Правэкс Банка" Ирэна Кильчицкая публично обвинила участников этого соглашения в отмывании крупных сумм. "Когда уже шла операция по продаже проблемного банка, вдруг откуда-то акционеры Сведбанка пополнили уставный фонд на $100 млн, попавших на офшорные счета. Это было чистое отмывание денег. Сведбанк лично обслуживал юрист Алексей Дидковский. После продажи банка Мюллер-Ханке (был главой правления) купил себе виллу в Италии (эту информацию легко проверить), а Дидковский – дом в Лондоне и перевез туда семью. Также во время работы Сведбанка юридическая компания Дидковского осуществляла "юридическое" обслуживание... Ежемесячно со счетов банка списывались миллионные расходы, чтоб платить этой компании якобы за юридическое обслуживание", – заявила Кильчицкая в интервью "ГОРДОН".

OBOZ.UA так и не удалось выяснить, на каких условиях сначала Людмила, а затем Светлана Пышная стали бизнес-партнерами Слюсаренко. Однако точно можно предполагать, что Дидковский должен быть благодарен Пышному. Ведь именно во времена, когда последний руководил "Ощадом", его компания превратилась в главного игрока рынка.