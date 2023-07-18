Производитель Durex и Vanish передумал уходить из России: что известно

Британский гигант Reckitt Benckiser решил остаться в России, несмотря на свои же заявления о выходе с рынка страны-агрессора. Компания производит фармацевтические товары (Nurofen, Strepsils), бытовую химию (Vanish, Finish, Calgon, Air Wick), косметические средства (Veet, Clearasil), а также презервативы Durex.

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При этом компанию уже покинул CEO Лаксман Нарасимхан, сообщал Bloomberg. Именно при нем Reckitt Benckise собиралась покинуть РФ. Теперь же, по данным росСМИ, Reckitt Benckiser уже не планирует передавать или закрывать свой российский бизнес.

Источники в РФ сообщают, что все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше. По их информации, новое руководство Reckitt Benckiser никаких решений касательно России не принимало.

Ранее другой крупный производитель из Британии Unilever попал в список международных спонсоров войны. Компания владеет более чем 400 брендами, включая Domestos, Dove, Rexona, Axe, Persil, Lipton, Knorr и Hellmann's.

Внесение в перечень грозит компании серьезными репутационными потерями на мировом уровне, в связи с чем компания уже сделала заявление и начала оправдываться. Reckitt Benckiser может стать следующим британским гигантом в этом списке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина впервые исключила компанию из перечня спонсоров войны. Под давлением бизнес разорвал все связи с РФ.