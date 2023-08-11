Программу обмена старых лампочек на LED заметно расширили: что нужно знать
В Украине стартовал еще один этап программы обмена старых ламп накаливания на LED. Теперь бесплатно получить энергосберегающие лампы могут не только физлица, образовательные учреждения, больницы, но и учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и т.д.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа. Кабинет министров принял соответствующее решение.
"Сегодня расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие", – сказал Шмыгаль.
По его словам, целью является замена 50 млн ламп. На данный момент украинцы уже получили 19,5 млн ламп. Выполнение программы обмена поможет снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом.
Для населения программа не останавливается. Физические лица могут получить лампы в центральных отделениях "Укрпочты".
Как юрлицу подать заявление на обмен лапочек
- Авторизуйтесь на портале Дія с КЭП юрлица;
- перейдите в раздел "Услуги" и выберите "Обмен лампочек";
- заполните заявление: укажите площадь с помощью калькулятора, выберите количество и их типы в пределах лимита по КЭП;
- внимательно проверьте информацию о предприятии;
- "Укрпочта" в течение недели свяжется с вами по указанному номеру телефона.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько можно сэкономить на электричестве после замены лампочек. Для максимального эффекта все приборы освещения в доме должны быть с LED-лампами.
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