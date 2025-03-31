PRNext'25: лидеры объединили усилия для развития рынка

Сегодня мир стал полем стратегической борьбы – за внимание, за доверие, за будущее. Каждое слово может быть вырвано из контекста, а каждое действие – превратиться в вдохновляющий мем или повод для травли. В такие времена больше всего нуждаешься не просто в коллегах или единомышленниках, а в партнерах, которым не безразлично. Это что-то выше личных или корпоративных интересов, потому что речь идет о проторенье общего пути для всех.

Видео дня

Именно поэтому PRNext'25 вместо поиска спонсоров собирает единомышленников. Поскольку PRNext – это форум некоммерческий и краудфандинговый, организаторы и партнеры вместе создают пространство, в котором репутация является не абстрактной категорией, а общим делом ответственных бизнес-лидеров. И каждый из партнеров – не просто логотип на афише, а важный голос в профессиональной дискуссии и мощная сила в общественной жизни.

Так, "Метинвест", несмотря на войну, является опорой промышленности Украины и производит огромное количество стальной продукции для ВСУ. ПУМБ рассматривает интеграцию ветеранов как одну из центральных составляющих собственной коммуникационной миссии. МХП последовательно инвестирует опыт и силы в продовольственную безопасность страны, находя возможности для экспансии на внешние рынки. Новая почта не просто доставляет – она преодолевает границы и десятки километров, обеспечивая бесперебойную доставку на прифронтовых территориях. Это больше чем доставка – это об устойчивости и вере в победу.

Свое многолетнее сотрудничество продолжили и системные партнеры PRNext – корпорация АТБ и международная компания Henkel, структуроформирующие компании украинского потребительского рынка. Среди официальных партнеров немало брендов, которые сделали краеугольным камнем своей репутации именно продукт: пожалуй, каждый из нас пробовал торт от БКК, держал книгу, изданную КСД, или заказывал стакан Jack Daniel's. В этом же ряду – "Моршинская", которая три десятилетия является синонимом природного качества и заботы о здоровье, и PrintStore Group – бренд, без которого не обходится ни одно важное событие или презентация.

Так же и медиапартнеры не только освещают, но и рефлексируют вместе с пиар-профи и бизнесом. Отличные друг от друга и взаимодополняющие, они в совокупности представляют социальное бытие. Forbes BrandVoice и "Минфин", "Апостроф" и WОМО, MIND и OBOZ.UA, Delo и MMR, РБК Украина и УНН, "Первый бизнес" и "Юридическая практика" и телеканал "Мы – Украина". Итак, PRNext – это не только о тех, кто в этом году выступает со сцены, но и обеспечивает инфраструктуру форума, а выступать будет на следующем. Так что быть на PRNext и PRNext – это возможность внести свой вклад в формирование стандартов и мировоззрения, а остаться в стороне – значит потерять гораздо больше чем день нетворкинга и интересных выступлений. И если вам важно, что будет с доверием, брендами и репутацией завтра, не пропустите PRNext '25! Уже в этот четверг в 10:00.