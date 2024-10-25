'Призраки Киева' получили пять пикапов от 'Стального фронта'

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает поддержку украинских военных на передовой. Недавно было передано пять пикапов для воинской части А1789 – это 40-я бригада тактической авиации, которая имеет почетное наименование "Призраки Киева". Общая стоимость новых машин составила 2,7 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба "Стального фронта" Рината Ахметова.

"Мы понимаем, насколько важна мобильность для военных на передовой, поэтому стремимся обеспечить их самым необходимым. Эти пикапы призваны помочь нашим защитникам оставаться оперативными, быстро передвигаться по сложным маршрутам, вовремя доставлять необходимое снаряжение", – прокомментировал руководитель проектного офиса "Метинвест".

Пикапы особенно эффективны для оперативной доставки военных подразделений в труднодоступные районы. Кроме того, такие авто позволяют эвакуировать раненых, быстро подвозить необходимое. Учитывая боевые условия, машины помогают военным сохранять важное время и снижают риски для личного состава.

Инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова была основана с целью помогать украинским военным, защищающим страну. В рамках проекта на фронт уже переданы сотни единиц техники, укрытия, бронепластины и прочее.