ПриватБанк разрывает договоры с клиентами без объяснений: что известно

ПриватБанк стал объектом критики из-за заявлений клиентов о расторжении договоров на обслуживание банковских карт без объяснений и предупреждений. Однако банк объяснил, что все его действия соответствуют законодательству и внутренним процедурам, а все пояснения по расторжению договора должны быть отправлены клиенту письмом.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Банк расторг договор на обслуживание в одностороннем порядке. Я бы об этом и не узнал, если бы не попытался войти в Приват24. На почту или на телефон сообщений не поступало ", - посетовал клиент.

Попытки узнать клиентом причину этого решения свелись к одному и тому же ответу от финучреждения, мол, банк, как субъект первичного финансового мониторинга, должен применять меры по предотвращению легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. "Не чувствуя себя связанным этими обвинениями, я обратился в банк за разъяснениями", - отметил клиент.

В ответ ПриватБанк объяснил, что все объяснения указал в письме, которое отправлено в адрес регистрации клиента указанный в банке. Если клиент не согласен с информацией в письме или не желает получить дополнительные разъяснения, необходимо сформировать письменный запрос по адресу корреспонденции банка.

Что делать, если банк заблокировал счет со средствами

При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления средств на счетах необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты ПриватБанка оказались в ситуации, когда им необходимо получить доступ к виртуальному PIN-коду, который раньше никогда не использовали, чтобы авторизироваться в мобильном приложении. Банк пояснил, что такой PIN является частью авторизации и его можно получить через смс-сообщение или изменить через автоответчик.

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