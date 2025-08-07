ПриватБанк переписал тариф на перевод денег: сколько нужно платить теперь

Украинцы смогут переводить деньги в Украину по сниженным тарифам. Государственный ПриватБанк установил более низкую комиссию за переводы с зарубежных карт на карты в Приват24.

Об этом 7 июля сообщили в прес-службе финансового учреждения. Отмечается, что в банке установили единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту в Приват24 в размере 1% в любом направлении.

Это должно сделать международные переводы еще более доступными и выгодными для клиентов банка. Ранее они должны были платить 1,5% от суммы транзакции.

Новый тариф на перевод денег за границу

Ранее в ПриватБанк продлили до конца 2025 года срок действия сниженного тарифа на переводы с карт финучреждения на международные карты. Если раньше эта услуга стоила 2% от суммы транзакции, теперь за это берут 1%. Впрочем минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне и составляет 50 грн.

"Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", – пояснили в банке.

Как переслать деньги с карты ПриватБанка на зарубежную карту по сниженному тарифу

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в "Приват24" можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:

выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты;

указать сумму перевода; указать сумму перевода;

подтвердить операцию.

"Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в "Приват24". И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.

Также OBOZ.UA сообщал, что клиенты ПриватБанка могут открыть в нем новый тип платежной карты – единую Дія.Карту. Это цифровая банковская карта, которая создана, чтобы унифицировать систему получения госвыплат, отменив необходимость открывать отдельные счета для каждой программы, как это было с еПоддержкой, социальными пособиями или компенсациями. Впрочем, для минимизации мошенничества и обеспечения прозрачной отчетности по бюджетным средствам специальные счета Дія.Картки будут предназначены для использования средств исключительно на определенные государственные программы поддержки.

