ПриватБанк переписал тариф на перевод денег: сколько нужно платить теперь
Украинцы смогут переводить деньги в Украину по сниженным тарифам. Государственный ПриватБанк установил более низкую комиссию за переводы с зарубежных карт на карты в Приват24.
Об этом 7 июля сообщили в прес-службе финансового учреждения. Отмечается, что в банке установили единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту в Приват24 в размере 1% в любом направлении.
Это должно сделать международные переводы еще более доступными и выгодными для клиентов банка. Ранее они должны были платить 1,5% от суммы транзакции.
Новый тариф на перевод денег за границу
Ранее в ПриватБанк продлили до конца 2025 года срок действия сниженного тарифа на переводы с карт финучреждения на международные карты. Если раньше эта услуга стоила 2% от суммы транзакции, теперь за это берут 1%. Впрочем минимальная комиссия за такие переводы осталась на прежнем уровне и составляет 50 грн.
"Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт зарубежных банков на карты ПриватБанка, так и с карт ПриватБанка на международные карты", – пояснили в банке.
Как переслать деньги с карты ПриватБанка на зарубежную карту по сниженному тарифу
Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту в "Приват24" можно в меню "Перевод на карту". Для этого следует:
- выбрать из шаблона или заполнить данные зарубежной карты;
- указать сумму перевода; указать сумму перевода;
- подтвердить операцию.
"Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в "Приват24". И покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", – отметили в финучреждении.
Также OBOZ.UA сообщал, что клиенты ПриватБанка могут открыть в нем новый тип платежной карты – единую Дія.Карту. Это цифровая банковская карта, которая создана, чтобы унифицировать систему получения госвыплат, отменив необходимость открывать отдельные счета для каждой программы, как это было с еПоддержкой, социальными пособиями или компенсациями. Впрочем, для минимизации мошенничества и обеспечения прозрачной отчетности по бюджетным средствам специальные счета Дія.Картки будут предназначены для использования средств исключительно на определенные государственные программы поддержки.
