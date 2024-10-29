Украинке заблокировали карту ПриватБанка после проверки документов: что хотели узнать

Клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась, что тот сначала заблокировал ее счет, а потом разорвал договор о сотрудничестве. При чем произошло это, по ее словам, после того, как она предоставила учреждению все требуемые документы об источниках происхождения средств, а там ее заверили, что вопросов к ней нет. В самом же банке на жалобу отреагировали. Там отметили, что действовали в рамках законодательства.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Клиентка получила от банка сообщение "с просьбой предоставить источники происхождения средств".

Необходимая информация, утверждается, была предоставлена, в течение получаса.

В банке ответили, что "документы подходят и все хорошо", однако вскоре, отмечается, прислали еще несколько сообщений о необходимости предоставить документы.

Во время телефонного разговора с клиенткой представитель банка заверил ее, что "все хорошо и все уже предоставлено", а вопросов к ней нет.

Тем не менее, отмечается в жалобе, в скором времени клиентка получила от ПриватБанка сообщение о разрыве отношений. При этом "банк заблокировал Приват24, нет возможности сделать скриншоты за сентябрь".

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все предоставлено было вовремя и все прозрачно. ... Выходит, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", – говорится в жалобе.

Что сказали в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиентки ограничено, а также отметили, что:

Действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно правовым актам НБУ.

Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине".

Банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее клиент ПриватБанка пожаловался на блокирование его счетов после осуществления нескольких p2p-переводов. По его словам, это произошло после того, как он продал криптовалюту, но покупатель "отменил перевод в банке". При этом, подчеркивается, сам банк не стал связываться с клиентом.

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