Присвоили более 30 млн грн на пшенице: как работала схема с участием известного контрабандиста

В Украине разоблачена группа компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы. Компании занижали стоимость услуг, переводя разницу на подконтрольные зарубежные счета и легализуя средства через нелегальные пункты выдачи наличных. Правоохранители не называют ни имени, ни названия компании, однако, по источникам OBOZ.UA, вероятно, одной из этих компаний является "Олимпекс купе Интернейшнл" контрабандиста и коррупционера Вадима Альперина.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний намеренно занижали налогооблагаемую базу.

Согласно налоговой отчетности, стоимость услуг по перевалке грузов составила всего 200-300 грн за тонну, в то время как реальная рыночная цена аналогичных услуг в Украине колеблется в пределах 800 грн за тонну. Разницу между рыночной стоимостью и заявленной в отчетности компании перечисляли на счета подконтрольных предприятий, зарегистрированных за границей. После этого неучтенные средства возвращались в Украину через нелегальные пункты выдачи наличных.

В рамках расследования на территории зернового терминала "Олимпекс", логистического центра и офисных помещений компаний, входящих в GNT Group, были проведены санкционированные обыски. В ходе обысков следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию, содержащую признаки подделки и касающуюся происхождения, перевалки и экспорта зерна. Представители компаний активно противодействуют следственным действиям: отказываются предоставлять документы, блокируют доступ в помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.

Холдинг GNT Group, резидент Объединенных Арабских Эмиратов, уже не в первый раз фигурирует в уголовных производствах и судебных делах. В частности, он обвиняется в противоправном выводе средств американских инвестиционных фондов и неуплате крупных сумм кредиторской задолженности.

Вероятно, к схеме причастны компании "Писта Ойл-Украина", "Олимпекс Купе Интернешнл", "Металзюкрейн" и "Аттоло Гранум", неоднократно фигурировавшие в публикациях о теневых операциях с зерном. Среди ключевых подозреваемых – известный подсанкционный деятель Вадим Альперин, ранее уже обвиняемый в нелегальном экспорте так называемого черного зерна.

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners уже несколько лет судятся с GNT Group из-за имущества, принадлежавшего компании-должнику Olimpex Coupe International. Речь идет, в частности, о зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл", расположенном в Одесском морском торговом порту.

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса издал приказ о всемирном аресте активов компаний холдинга на сумму более 118 млн долларов, чтобы предотвратить растрату имущества инвесторов. Однако, по данным следствия, владельцы терминала создали новую компанию, через которую перерегистрировали имущество и оборудование, чтобы избежать конфискации и продолжить противоправную деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, налоговая запланировала 4,7 тысячи проверок в 2025 году, больше всего среди бизнесов в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях. Чтобы избежать проблем, предприятиям следует проверить прозрачность своей финансовой отчетности.

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