Приобрели апартаменты в Буковеле на 20 млн грн: откуда состояние у судейско-прокурорской семьи

Киевская судья Светлана Грабец и прокурор Игорь Грабец приобрели апартаменты в Буковеле более чем на 20 миллионов гривен, а отец судьи Юрий Демин – еще одни апартаменты в этом же регионе. Обе покупки состоялись по цене значительно ниже рыночной, а происхождение остальных средств остается неизвестным.

Об этом говорится в расследовании hromadske. 2023 году семья Грабцов, в которую входят заместитель начальника Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец и судья Киевского областного хозяйственного суда Светлана Грабец, приобрела апартаменты в двух элитных гостиничных комплексах в Буковеле.

По данным расследования, рыночная стоимость этих апартаментов составляла почти 550 тысяч долларов, или более 20 млн гривен по курсу на момент покупки. Игорь Грабец официально указал в своей декларации инвестицию в сентябре 2023 года, приобретя апартаменты в комплексе Mountain Residence площадью почти 63 м².

По официальным документам, прокурор потратил на них только 2,4 млн гривен (примерно 65 тысяч долларов), что более чем в четыре раза меньше рыночной стоимости – более 273 тысяч долларов. Официально у прокурора средств, достаточных для такой покупки, не было, хотя он декларировал наличные в размере 220 тысяч долларов в 2022 году, которая после приобретения уменьшилась лишь на 35 тысяч.

Отец Светланы Грабец, пенсионер и бывший прокурор Юрий Демин, в том же месяце приобрел апартаменты в отеле Glacier Premium Apartments площадью 61 м². Минимальная рыночная стоимость этого объекта составляла около 275 тысяч долларов, однако официально он заплатил лишь 75 тысяч долларов, что в 3,5 раза дешевле рынка.

Юрист "Центра противодействия коррупции" Роман Вербовский видит в этих фактах признаки недостоверного декларирования и незаконного обогащения, и подчеркивает необходимость проведения экспертиз по стоимости приобретенной недвижимости. Журналисты hromadske обратились к Светлане Грабец с вопросами о происхождении средств, однако судья ответила уклончиво, отказавшись предоставить детали. "Все активы, которые имею я и члены моей семьи, приобретенные на законных основаниях, средства, потраченные на их приобретение, являются доходами, приобретенными в соответствии с законодательством", – отметила она.

Игорь Грабец также избежал прямых ответов, отметив лишь о ежегодной тайной проверке добропорядочности. Отец судьи Юрий Демин от общения отказался, а мать судьи Ольга Демина заявила, что эти средства честно заработаны и подтверждены всеми документами. "Нас неоднократно проверяли... И Общественный совет, и меня НАПК проверяло", – подытожила она.

