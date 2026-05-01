Позволит скрыть "российский след" и темное прошлое: в новом Гражданском кодексе обнаружили серьезные коррупционные риски

В новом проекте Гражданского кодекса (ГК) Украины нашли инструменты для злоупотреблений, которые могут уничтожить механизмы финансового мониторинга, позволить компаниям скрывать "российский след" и подарить коррупционерам легальное право переписать собственную историю. Под критику специалистов попали сразу несколько громких статей документа.

Речь идет о законопроекте №15150 (уже принят в первом чтении), который исследовали юристы YouControl. Они считают, документ в его нынешнем виде выглядит как приговор для экосистемы открытых данных, журналистов-расследователей и банковского сектора.

По мнению экспертов, наибольший резонанс вызывает статья 328, которая закрепляет так называемое "право на забвение". Согласно ей, физическое лицо может требовать удалить информацию о себе из поисковых систем и баз данных не только если она недостоверна, но и если она просто "потеряла общественный интерес".

Например, бывший бенефициар подсанкционной компании или фигурант коррупционного скандала пятилетней давности подает иск против медиа или аналитической системы с требованием удалить историю его бизнес-связей. Если эта норма заработает, такие ресурсы будут вынуждены изъять информацию по лицу или "отбеливать" репутацию таких деятелей.

Также споры вызывают статьи 345 и 353, гарантирующие юридическому лицу право на собственный "цифровой образ" – аккаунты, персональные страницы, цифровые профили и тому подобное. В проекте прямо определено, что обработка данных о цифровом образе юридического лица возможна только с его согласия.

Эксперты отмечают: бизнес по своей природе не может иметь приватности в понимании прав человека. Деятельность компаний должна быть абсолютно прозрачной для обеспечения безопасности хозяйственного оборота. Требование получать согласие компании на обработку ее цифрового профиля – это легальный щит для рейдеров, фиктивных медиа и подставных фирм. На практике это может ограничить возможность обработки данных о налоговых долгах, судебных решениях, санкциях или связях компаний.

Другие угрозы кроются в статьях 321, 332 и 336, регламентирующих право физического лица на цифровое личное пространство и цифровую приватность. Проект определяет, что цифровой образ охватывает "любые формы его представления в цифровой среде", и опять же – их обработка требует согласия.

Нынешние системы исследования автоматически собирают информацию из открытых источников – реестра юридических лиц, судебного реестра, базы НАПК и т.д. Если статья 336 вступит в силу – создание такого профиля без согласия коррупционера или должника станет нарушением Гражданского кодекса.

Также внимание юристов привлекла статья 337. Она задумана как право работника не отвечать в рабочий чат на выходных, однако концептуально эта норма перенесена в плоскость общих гражданских прав. Это даст возможность требовать от журналистов-расследователей и реестров прекратить публикацию расследований или выдачу информации о долгах, обосновывая это тем, что общественное внимание нарушает их "информационный покой".

Как новый Гражданский кодекс может облегчить присвоение госимущества

Также издание bihus.info обратило внимание на то, что проект ГК создает риск незаконного вывода из государственной или коммунальной собственности земель, лесов, водоемов, памятников и других объектов. Причинами являются:

усиливается защита "добросовестного приобретателя" – покупателя, который заявляет, что не знал о нарушении;

10-летний срок, после которого вернуть имущество становится крайне сложно;

реестры – если в них не указано, что объект имеет особый статус или принадлежит государству, его могут продать как обычное имущество, и покупатель сможет ссылаться на это.

Также может появиться риск, что отсчет срока для обжалования будет начинаться с момента записи в реестре, а не с момента, когда нарушение реально обнаружат. То есть имущество смогут незаконно вывести, оформить через реестр, перепродать и со временем его возврат будет почти невозможен.

Ранее OBOZ.UA писал, что в новом ГК предлагалось разрешить брак с 14 лет по решению суда в случае беременности девушки. Также предложенный документ несет угрозы для женщин и в нем притесняются права представителей ЛГБТ-сообщества.

