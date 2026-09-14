Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в сентябре 2026 года

В Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 4% – до 68 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 30 000 до 143 000 долларов. Дешевле всего в:

Гостомеле – 30 000 долларов;

Буче – 38 500 долларов;

Деснянском районе Киева – 43 900 долларов;

Броварах, Святошинском районе – 50 000 долларов;

Ирпене – 50 500 долларов;

Вишневом – 53 900 долларов.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 143 000 долларов. Также высокие цены зафиксированы в :

Шевченковском – 88 000 долларов;

Голосеевском – 76 300 долларов;

Подольском районах столицы – 76 000 долларов.

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Более того, без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно – ведь:

Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В целом же, рассказали в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

государственной регистрации права и приватизации;

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта;

наследовании;

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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