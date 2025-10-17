Прецедент с далекими последствиями для Украины: ЕСПЧ признал санкции СНБО незаконными

Санкции, введенные против одного из крупнейших операторов лотерей в Украине – ООО "М.С.Л.", – в 2015 были незаконными, поскольку нарушили право мирного владения имуществом. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующее решение опубликовали на сайте суда 16 октября. Юрист назвал это возможным прецедентом, который повлияет на общую практику применения санкций в Украине.

Основные положения из вердикта ЕСПЧ

Вмешательство в работу "М.С.Л." не соответствовало критерию законности , поскольку национальная правовая база была нечеткой и непредсказуемой относительно того, какие именно критерии дают основания для применения санкций к частным компаниям.

– санкции применили без оценки конкретного поведения компании, а лишь из-за формальной связи с другими субъектами. "М.С.Л." не предоставили реального доступа к независимому суду для оценки правомерности санкций. В условиях отсутствия независимого контроля, когда акты СНБО и указы президента имеют "политический характер", а суды ограничены в возможности проверять их по существу, возникает риск произвола.

О чем идет речь

ЕСПЧ вынес решение по делу "ООО "М.С.Л." против Украины" ("M.S.L., TOV v. UKRAINE"), которое касалось обжалования санкций, примененных к компании решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и введенных в действие в 2015 году Указом Президента Украины. Также их дважды продолжали – в 2016 и 2017 годах.

В своем обращении в ЕСПЧ компания обвинила украинские суды в уклонении от правосудия – из-за отказа проверять наличие у государственных органов достаточных оснований для введения санкций и были ли они подтверждены доказательствами.

В "М.С.Л." утверждали, что дискреционные полномочия президента в сфере национальной безопасности не должны ограничивать судебный пересмотр. Кроме того, это не освобождает суды от обязанности проверять наличие оснований для применения санкций в соответствии с законом "О санкциях".

Последствия решения

Адвокат Алексей Шевчук считает, что решение Страсбургского суда может стать правовым прецедентом. В будущем это повлияет на всю практику применения санкций в Украине.

"Это очень важное решение, ведь ЕСПЧ фактически дал оценку как решению Верховного Суда, так и самому санкционному механизму СНБО в отношении юридических лиц. Конечно, каждый случай имеет свои особенности, но тенденция санкционного механизма деструктивная. Теперь Верховный Суд обязан четко учитывать позицию ЕСПЧ. Мы уже готовимся инициировать в суде пересмотр санкционных решений с учетом этого вердикта", – отметил Шевчук.

В то же время юрист отметил, что СНБО также должен учитывать решения международных институтов.

"Это не влияет на СНБО в той части, что они только рекомендуют президенту применять санкции. Но они должны учитывать решения международных судов, если мы говорим о правовом государстве", – заявил Шевчук.

