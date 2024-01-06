Поляки могут прекратить блокаду, правительство готово подписать соглашение – польские СМИ

Правительство Польши готово подписать соглашение с фермерами, чтобы прекратить блокаду пунктов пропуска в Украину. Польское аграрное министерство согласилось выполнить три условия фермеров.

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Как стало известно польскому изданию Rzeczpospolita, аграрное министерство организует встречу с фермерами, но окончательное решение не было принято до вечера пятницы. Фермеры из ассоциации "Shukana Wieś" вернулись к блокированию перехода между Украиной и Польшей в Медице.

Первая блокада длилась месяц, с 23 ноября по 24 декабря 2023 года, и была приостановлена в канун Рождества после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Сикорским и государственным секретарем Михалом Колодзейчаком.

Сейчас фермеры вернулись к оккупации польско-украинской границы, хотя правительство пообещало удовлетворить их требования, касающиеся как вопросов импорта продуктов питания из Украины, так и чисто польских финансовых вопросов. "Я знаю, что эти средства есть в бюджете. Однако принятие бюджета – это процесс", – сказал Сикорский на вчерашней конференции.

Некоторые из этих требований вызывают удивление, например, требование создать должность советника по вопросам сельского хозяйства в каждой польской дипломатической миссии, чтобы облегчить торговлю зерном с польского рынка. Как неофициально сообщили представители министерства, соглашение может быть подписано 6 января в Жешуве.

Министр Сикорский согласился с тремя требованиями : субсидии на кукурузу, отсутствие повышения налогов и дешевые кредиты. Министерство все еще ожидает сообщения Еврокомиссии о субсидиях на кукурузу. Блокада польско-украинской границы создает все больше проблем не только сторонам конфликта. Все больше перевозчиков из ЕС не понимают и не воспринимают польскую блокаду.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе Польши с Украиной в очередях остаются тысячи грузовиков. Самая сложная ситуация – на подъездах к крупнейшему КПП "Ягодин", который пропускает всего около 10% транспорта, физически способного пересечь там границу.

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