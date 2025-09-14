Повышение зарплат существенно изменило рынок труда: повлиял ли выезд 18-22-летних мужчин за границу

Острота кадрового дефицита в Украине уменьшилась благодаря росту зарплат и более активному участию пенсионеров, женщин и молодежи на рынке труда. Бизнес адаптируется, внедряя гибкие графики и новые способы организации труда. В то же время разрешение на выезд мужчин 18-22 лет за границу пока не повлияло существенно на кадровую ситуацию.

Об этом заявил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время брифинга. По его словам, одним из ключевых факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большую активность населения на рынке труда.

"Материальный стимул достаточно эффективно работает и, по нашему мнению, это один из ключевых элементов", – подчеркнул Николайчук, объясняя, почему все больше людей возвращается к трудовой деятельности. По данным Нацбанка, на рынке труда наблюдаются заметные изменения.

В частности, количество вакансий на сайтах поиска работы уменьшилось, в то же время существенно возросло количество резюме. Это свидетельствует о том, что на рынок труда возвращаются те группы населения, которые ранее были менее активными. Речь идет, прежде всего, о пенсионерах, людях старшего возраста, женщинах и молодежи. Их активизация помогает бизнесу частично компенсировать нехватку кадров, которая еще недавно была критической.

Николайчук отметил, что предприятия также ищут альтернативные пути преодоления кадрового дефицита. Это включает оптимизацию рабочих процессов, автоматизацию, внедрение гибких графиков и программ поддержки сотрудников. Благодаря таким мерам напряженность на рынке труда уменьшается, а бизнес может эффективнее распределять имеющиеся ресурсы.

В то же время экономика Украины продолжает расти. По прогнозам НБУ, в 2025 году ВВП увеличится более чем на 2%, что свидетельствует об активности бизнеса, а не о снижении спроса на кадры.

Отдельно Николайчук прокомментировал решение правительства о разрешении на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу, принятое 28 августа 2025 года. Он отметил, что эта мера пока не имела существенного влияния на рынок труда, поскольку статистика базируется на предыдущих месяцах.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак подчеркнул, что возникла парадоксальная ситуация, бизнес заявляет о массовых увольнениях молодых мужчин, тогда как Госпогранслужба не фиксирует значительного увеличения выездов. Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский уточнил, что в Украине проживает около 700 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет, большинство из которых – студенты.

На рынке труда реально задействованы лишь 200-300 тыс. человек этой группы, что составляет примерно 2-3% экономически активного населения. Поэтому даже массовый выезд молодых мужчин вряд ли окажет существенное влияние на экономику. Текущая ситуация на рынке труда демонстрирует, что проблема кадрового дефицита становится менее острой благодаря нескольким факторам:

рост реальных зарплат, который стимулирует больше людей искать работу;

возвращение на рынок труда пенсионеров, людей старшего возраста, женщин и молодежи;

адаптация бизнеса через оптимизацию процессов, гибкие графики и альтернативные подходы к трудоустройству;

умеренное влияние правительственных решений, позволяющих выезд молодых мужчин за границу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году тысячи украинцев получили новую специальность или повысили свою квалификацию, воспользовавшись ваучерами на бесплатное обучение от Службы занятости. Чаще всего граждане выбирали учиться на медсестер, психологов, поваров, соцработников и водителей.

