Потери промышленности от CBAM могут достичь миллиардов, – Забловский

Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который должен заработать с 2026 года, угрожает всей экономике Украины.

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Об этом заявил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

По его мнению, Украина объективно не полностью готова к введению CBAM, поэтому необходимо активизировать переговоры по этому поводу.

"Большинство экспертов в качестве возможного ключевого аргумента на переговорах с ЕК апеллируют к ст. 30.7 Регламента CBAM, содержащей положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, наносящих серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", – отметил Забловский.

По его подсчетам, в случае реализации механизма без отсрочки или исключений, потери украинского экспорта в течение 2026-2030 годов могут достичь 4,7 миллиарда долларов. Инвестиционные потери за тот же период составят около 2,7 миллиарда долларов. Украинская экономика может не досчитаться 6,4% ВВП, а сокращение рабочих мест превысит 116 тысяч.

Напомним, заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявил, что официальное обращение об отсрочке CBAM уже готовится. Минприроды, в свою очередь, заявило, что правительство формирует общую позицию для официального обращения в Еврокомиссию.