PornHub будет платить налог в Украине, – нардеп

Компания-владелец сервиса PornHub зарегистрировалась плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость) в Украине. Сделала она это в качестве поставщика электронных услуг.

Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он напомнил: другой сервис, предоставляющий контент для взрослых – Only Fans – в I квартале 2024 года (январь-март) уплатил налогов в Украине на 0,7 млн долларов.

"Спасибо PornHub за уважение наших налоговых законов. Компания, которой принадлежит сервис PornHub, наконец-то зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в целом крупнейшие плательщики НДС по цифровым услугам задекларировали и уплатили в украинских бюджет более 2 млрд грн "еще до наступления предельного срока". Ими являются:

Google;

Apple;

META platforms;

Valve corporation.

"Крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным. Растет честная конкуренция на рынке цифровых услуг. Ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики и государства", – резюмировал Гетманцев.

До этого же – в конце 2023 года – Государственная налоговая служба оштрафовала компанию Aylo, управляющую порнографическими сервисами PornHub. Причина – неуплата налогов. Размер штрафа составил 5 543 долларов.

"Компания, оперирующая сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 543 долларов США и соответствующее налоговое сообщение-решение направлено компании и в Агентство дохода Канады. Каждая копейка т.н. налога на Google идет на финансирование потребностей нашей армии", – рассказал тогда Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине увеличилось количество миллионеров. Число таких людей за 2023 год выросло сразу на 1,2 тыс. – до 10,7 тыс. человек. Как рассказал Гетманцев, налогов в виде военного сбора и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) эти люди должны уплатить на более 1 млрд грн.

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