Помогало вывозить из Крыма краденое зерно: в Украине задержали иностранное судно

В водах Украины задержали грузовое судно, которое использовалось для незаконного вывоза зерна из временно оккупированного Крыма. Вероятно, речь идет о зерне, выращенном на временно оккупированных украинских регионах.

Видео дня

Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и Служба безопасности Украины. Как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, речь идет об иностранном судне, на которое ранее был наложен арест из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2024 года сухогруз под флагом иностранной страны незаконно вывез из закрытого Украиной Севастопольского морского торгового порта более 4,6 тыс тонн пшеницы, вероятно захваченной представителями государства-агрессора на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. оккупирован Крымский полуостров", – говорится в сообщении.

В апреле этого года судно задержали украинские правоохранители. Оно погрузилось в порт Молдовы и, следуя акватории реки Дунай, зашло в территориальные воды Украины.

Во время обыска на судне были изъяты навигационное оборудование, компьютер, мобильные телефоны, судовая документация и другие документы, подтверждающие совершение преступления. Продолжаются следственные действия, а также принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему.

Также OBOZ.UA сообщал, что недавно в Украине был продан арестованный российский танкер Nika Spirit, причастный к блокированию украинских военных кораблей в Керченском проливе силами ФСБ РФ в 2018 году. Судно реализовали на электронном аукционе Prozorro. Продажи за 6,4 млн грн, то есть почти втрое дороже его оценочной стоимости. Средства от продаж уже поступили в государственный бюджет Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!