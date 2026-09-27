Польша ввела новое ограничение для зерна из Украины: какими будут последствия

Польская таможня ввела устный запрет на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего транзитом в другие страны. При этом участникам аграрного рынка не было предоставлено ни одного официального письменного решения или нормативного акта.

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Об этом говорится в обращении Украинской зерновой ассоциации (УЗА) к Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. Зернопроизводители призывают правительство срочно вмешаться в ситуацию и провести переговоры с польской стороной.

Логистический буфер под угрозой

В УЗА называют временное хранение зерна на таможенных складах и в силосах неотъемлемой частью бесперебойного железнодорожного транзита через территорию Польши.

"Украинское зерно, поступающее в вагонах широкой колеи, необходимо перегружать в вагоны европейской колеи. Осуществлять такую перегрузку непрерывно невозможно из-за неравномерного поступления вагонов, доступности подвижного состава, локомотивов и перегрузочных мощностей. Именно поэтому таможенные склады и силосы фактически выполняют функцию логистического буфера…" – объясняют в зерновой ассоциации.

Аналитики предупреждают, что неофициальное ограничение вызовет цепную реакцию негативных последствий:

резко увеличится время простоя вагонов на пограничных переходах и накопительных терминалах;

на пограничных переходах и накопительных терминалах; задержки и простои увеличат транспортные расходы украинских экспортеров;

украинских экспортеров; это осложнение рискует нарушить графики поставок по международным соглашениям.

Ключевые требования производителей

Ассоциация просит украинские правительственные структуры принять экстренные меры для защиты отечественного агроэкспорта:

незамедлительно выяснить статус распоряжения и получить от варшавских коллег официальный письменный документ с правовыми основаниями, сферой применения и сроками действия запрета ;

; сохранить за таможенными складами и силосами статус функциональной части транзитного коридора .

. призвать польские таможенные органы отказаться от практики введения ключевых правил в неформальной устной форме ;

; при необходимости провести срочные переговоры с участием украинских экспортеров, польских терминалов, железнодорожных операторов и транспортных компаний для выработки практического компромисса.

В УЗА рассчитывают на скорейшее рассмотрение вопроса и надеются, что межгосударственный диалог позволит сохранить транзитный маршрут прозрачным и предсказуемым для всех участников рынка.

Реакция правительства Украины

В Министерстве аграрной политики заявили, что уже выясняют, имеет ли место системное ограничение и на каких именно объектах оно применяется. Официально действует распоряжение от 15 сентября 2023 года, согласно которому транзит отдельных украинских сельхозтоваров (в том числе зерна) через Польшу является полностью легальным, при этом статус хранения не до конца урегулирован.

В Минагрополитики заверили, что уже прорабатывают этот вопрос как с отечественными экспортерами, так и в непосредственном взаимодействии с польской стороной. Украинская сторона рассчитывает на диалог и конструктивное решение со стороны польских чиновников.

"В условиях, когда украинская аграрная логистика уже работает под значительной нагрузкой из-за системных атак России на портовую и железнодорожную инфраструктуру, для нас важно сохранять стабильность всех доступных экспортных маршрутов. Мы рассчитываем на конструктивную позицию наших европейских партнеров, чтобы транзит украинской сельскохозяйственной продукции оставался предсказуемым, а логистические цепочки – бесперебойными", – подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сухопутный коридор стал для Украины основным маршрутом экспорта украинского зерна. Российские удары по портовой инфраструктуре практически остановили морской экспорт пшеницы из Украины и обвалили внутренние цены на зерно. Ситуация осложняется разгаром уборочной кампании – аграрии уже намололи более 10 млн тонн ранних культур – и засухой, которая снизила судоходность Дуная. Все это создает колоссальные угрозы для главной экспортной отрасли страны.

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