Поездов в Варшаву станет больше: когда планируют запустить и как будут выглядеть новые вагоны

"Укрзалізниця" ведет переговоры о запуске поезда Варшава – Рава-Русская с 15 декабря 2024 года. Новые вагоны будут оборудованы кондиционерами, розетками, двумя санузлами в каждом вагоне и большим количеством мест для пассажиров.

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Об этом пресс-служба "Укрзалізниці" рассказала в комментарии СМИ. "Переговоры между УЗ и PKP IC о запуске поезда в сообщении Варшава – Рава-Русская продолжаются. Этот вопрос обсуждался на всех международных совещаниях с участием компаний", – говорится в заявлении УЗ.

На сегодняшний день подвижной состав на этом маршруте предоставляет польская компания SKPL, которая сотрудничает с "Укрзалізницею" по договору до 14 декабря 2024 года. PKP IC рассматривает возможность запуска поезда, который состоит из четырех вагонов с местами для сидения 1-го и 2-го классов. Подвоз пассажиров к этому маршруту будет осуществляться поездом "Коломыя - Рава-Русская" (ДПКР), что позволит удобно пересаживаться на маршрут в направлении Варшавы.

Смена подвижного состава предполагает повышение уровня комфорта для пассажиров. Поезда PKP IC должны быть оборудованы кондиционерами, розетками, двумя санузлами в каждом вагоне и большим количеством пассажирских мест. Это значительно улучшит условия перевозки по сравнению с предыдущим вариантом и приведет к увеличению заполняемости поезда.

"Запуск маршрута – это возможность сменить подвижной состав на более комфортный. Соответственно, изменение расписания поезда приведет к увеличению населенности", – отметили в УЗ.

Спрос на железнодорожные перевозки между Украиной и Польшей, особенно из столицы в Варшаву, стабильно высок. Билеты на поезд №67/68 "Киев – Варшава" распродаются в первый день открытия продаж. Также организовано удобное пересадочное сообщение из украинских поездов в польский город Хелм для дальнейших поездок в направлении Варшавы.

С момента запуска сообщения Рава-Русская – Варшава в октябре 2023 года средняя заполняемость поездов составляла 85%, а всего было перевезено более 104 тысяч пассажиров. Это свидетельствует о том, что необходимость удобного и надежного железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей остается значительной.

Перевозки пассажиров на международных маршрутах будут выполняться согласно Соглашению о международном пассажирском сообщении (SCIC) для поездок между Востоком и Западом (EWT). Тарифы будут определяться каждой из железных дорог, и они будут объявляться в валюте евро. Примерная стоимость проезда станет известна после объявления маршрута и условий со стороны PKP IC.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запускает сразу два новых поезда – из Киева во Львов и Ужгород. Как рассказали в самой компании, эти направления сейчас являются наиболее востребованными, а потому цель запуска – удовлетворить возросший спрос на билеты.

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