В Черкассах проводят аномальные тендеры на ремонты дорог: инструкция, как хакнуть систему

Три тендера. Три одинаковых набора участников. Одинаковый сценарий. Сами торги – в один день, а некоторые еще и почти в одно и то же время. Победитель сразу дает лучшую цену, а конкуренты не слишком стараются бороться. Финал – почти киношный: победителя "забраковывают", второе место автоматически подтягивается на первое, город переплачивает. И все это – в рамках закона.

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Но все гладко лишь пока не присмотреться внимательно. OBOZ.UA обнаружил работающую в Черкасской области схему, которая выглядит как распил бюджетных средств на ремонте дорог. И разобрался с одним из ее проявлений – тремя идентичными тендерами с ожидаемой стоимостью:

И чем глубже мы погружались, тем больше все это напоминало не конкуренцию, а хорошо отработанную игру. С предсказуемым финалом.

Почему тендеры выглядят подозрительно

По большому счету все три тендера отличаются только суммами, которые готов был заплатить заказчик. Все остальное же – идентично.

Условия тендеров

Во всех трех тендерах заказчиком выступил Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета.

Дата обнародования тендеров – 18 апреля 2025 года.

Конечный срок подачи предложений – 26 апреля.

Минимальное разрешенное количество участников – 1.

Классификатор закупки – строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей.

Участники

Несмотря на то, что участие в каждом из тендеров могла принять как одна компания, так и больше, во всех трех случаях их было три. И можно было бы назвать это совпадением, если бы это не были одни и те же компании:

ООО "Асфальтно-бетонный завод "Евробуд-Асфальт" (далее – "Еврострой-Асфальт").

ООО "Черкассышляхбуд-Плюс".

ЧП "Дорстрой".

Таким образом, во всех трех тендерах конкуренция формально существовала. Однако фактически соревновались между собой одни и те же фирмы – более того, по одной и той же схеме.

Ход торгов

Все тендеры состоялись 28 апреля – а 2 из 3-х еще и практически в одно время (с 14:45 до 15:14 и с 14:42 до 15:11).

Проходили же они по одной схеме. Например, тендер на проведение текущего ремонта улицы Подневича с ожидаемой стоимостью 1,409 млн грн:

Начальные заявки.

Самая большая цена у "Черкассышляхбуд-Плюс". Наименьшая – у "Евробуд-Асфальт".

1 раунд: "Черкассышляхбуд-Плюс" снижает цену – но этого не хватило, чтобы перебить ставку "Евробуд-Асфальт". Фактически состоялось формальное снижение, которое не повлияло на ход торгов.

Остальные участники не меняют своих предложений.

2 раунд: ни одна из компаний не меняет своего предложения.

И если "Евробуд-Асфальт" понять можно – они побеждают, – то почему другие 2 участника настаивают на своей проигрышной позиции, непонятно.

Особенно это касается "Дорстроя". Ведь эта компания уже 2 раунд подряд сознательно идет на проигрыш.

3 раунд: снова ни одна компания не снижает своего предложения.

То есть "Черкассышляхбуд-Плюс" и "Дорстрой", видя, что проигрывают, сознательно идут на решающий этап торгов с невыгодными ставками.

Результат – "Евробуд-Асфальт" побеждает, у "Черкассышляхбуд-Плюс" второе место, а у "Дорстроя" – третье.

По такому же принципу проходили и два других тендера – с единственным отличием, что "Черкассышляхбуд-Плюс" могла снизить свое предложение не во втором, а в первом раунде. То есть:

"Евробуд-Асфальт" сразу же делает самое выгодное предложение.

В одном из раундов "Черкассышляхбуд-Плюс" делает вид, что борется и снижает цену – но исключительно для того, чтобы обойти "Дорстрой" и подняться с третьего места на второе, которое потенциально может дать возможность таки получить заказ, если у официального победителя торгов что-то "не срастется".

При этом само снижение происходило по одному и тому же принципу – на около 1,5% и до равной суммы без копеек.

"Дорстрой" упорно стоит на своем и не обращает внимания на то, что его обходит уже не один, а сразу два конкурента.

"Евробуд-Асфальт" побеждает и получает сотни тысяч, а в одном из случаев более 1 млн бюджетных гривен.

Замена победителя

После этого началась проверка победителя на соответствие требованиям для подписания договора. Длилась она почти месяц и закончилась тем, что победа "Евробуд-Асфальт" была отменена. Во всех трех тендерах.

Все решения были вынесены 23 мая. Причем в течение 12 минут:

В тендере на 608,683 тыс. грн – в 17:10.

В тендере на 1,409 млн грн – в 17:20.

В тендере на 929,027 тыс. грн – в 17:22.

Причина каждого отклонения одна и та же – отказ исправить несоответствия.

"Участник процедуры закупки не исправил выявленные заказчиком после раскрытия тендерных предложений несоответствия в информации и/или документах, представленных им в составе своего тендерного предложения, и/или изменил предмет закупки (его наименование, марку, модель и т.д.) во время исправления выявленных заказчиком несоответствий в течение 24 часов с момента размещения заказчиком в электронной системе закупок сообщение с требованием об устранении таких несоответствий", – говорится в описании отказа.

Самих же несоответствий, кстати, было выявлено 7. Среди прочего "Евробуд-Асфальт":

Предоставил справку о наличии производственных/складских помещений, которая не соответствует требованиям.

Не предоставил полную информации о ежемесячных объемах выпуска асфальтобетона в течение всего срока предоставления услуг.

Не подтвердил квалификацию рабочих.

Не предоставил справку из банка об одном из открытых счетов.

И поскольку предложения "Евробуд-Асфальт" были отклонены, то победителем тендеров было признано "Черкассышляхбуд-Плюс" – как компанию, которое заняла второе место на всех торгах. Оказалось, что:

Снижение цены, которого все равно не хватало для победы, все же принесло компании бюджетные миллионы.

Черкассы при этом "обеднели" почти на 250 тыс. грн больше, чем должны были бы (а это около половины ожидаемой стоимости одного из тендеров) – поскольку в результате платить пришлось больше, чем предусматривали первичные результаты тендеров.

Впрочем, к "Черкассышляхбуд-Плюс" также выдвинули претензии. Во всех трех случаях они касались:

Неправильно оформленной справки о технике.

Отсутствия документов к части техники.

Недействительной аренды производственной базы.

Отсутствия документов на работников.

Ошибки в фамилии работника.

Отсутствия документов о квалификации одного работника.

Тем не менее компании удалось все это исправить. И 20 июня с 14:26 по 15:02 "Черкассышляхбуд-Плюс" было признано победителем всех трех тендеров.

В НАПК, кстати, против этого возражать не стали. "По результатам поиска не было найдено информации о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях", – говорится в справках Агентства ко всем торгам.

Таким образом, имеем три тендера с одинаковыми условиями, одинаковыми участниками и одинаковым ходом торгов. Разница – только в суммах.

Конкуренция выглядит как формальная. "Евробуд-Асфальт" каждый раз выходит в лидеры, "Черкассышляхбуд-Плюс" немного снижает цену, но не до победы, "Дорстрой" вообще не двигается.

В финале – дисквалификация победителя из-за серьезных нарушений в документах, передача победы "Черкассышляхбуд-Плюс" и более высокие цены, чем могли бы быть.

И все это – в пределах формальной законности. А вот действительно ли это была конкуренция – вопрос открытый.

Обкатанная схема

Конечно, при таких условиях приходит мысль о подставных компаниях – уж слишком вырисовывается структурированная схема. Однако утверждать этого нельзя – ведь формально, по открытым данным, все участники тендеров не связаны между собой.

Так, по данным системы YouControl, компания, которая получила "кабинетную" победу на тендерах, была основана в 2016 году Колесниченко Василием Николаевичем, который также стал ее руководителем. Впоследствии – в начале 2020 года – основателем компании стал Колесниченко Сергей Васильевич, который и возглавил "Черкассышляхбуд-Плюс".

Учредителя и директора компания сменила через несколько дней после того, как в Сосновский райсуд Черкасс поступило уголовное дело №712/984/20 о злоупотреблении Василием Колесниченко "властью или служебным положением". Дело, кстати, все еще не закрыто – следующее заседание по нему назначено на 19 сентября 2025 года.

Суть же его заключается в том, что шесть человек (среди них и Василия Колесниченко) обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. А одного из них – еще и в служебной халатности. Все вместе это привело к нанесению ущерба государственным или коммунальным интересам.

До этого же Василий Колесниченко попал в несколько громких скандалов – причем вместе с "Черкассышляхбуд-Плюс". В частности, в 2019 году эта и компания "Лиможинвест" выиграли тендеры на текущий ремонт черкасских дорог за 8 млн грн. При этом, по данным "Наших денег", на тот момент (2019 год):

Основателем и директором "Черкассышляхбуд-Плюс" был Василий Колесниченко, а сама фирма была прописана в его квартире (что подтверждают данные YouControl).

Последнее, кстати, часто свидетельствует о фиктивности фирм – особенно если речь идет о "тяжелых" сферах вроде строительства. Впрочем, с тех пор как Сергей Колесниченко стал основателем и руководителем "Черкассышляхбуд-Плюс", компания обзавелась офисом.

Кстати, по данным YouControl, с Сергеем Колесниченко связаны 14 компаний. Среди них: 6 расположены в одном офисе (включая "Черкассышляхбуд-Плюс", "Лиможинвест", "Черкассышляхбуд" и "Лиможбуд"); 2 – в квартире (одна из них – "Колтех-Транс", о которой расскажем ниже); еще одна – в том же здании, где и "Черкассышляхбуд-Плюс", только в другом офисе; две – очень рядом.

Такая концентрация – тем более, нескольких компаний в одном офисе – обычно свидетельствует не только о том, что фирмы входят в одну группу, но и что у них одни работники на всех. Что может иметь признаки как уклонения от налогов, так и фиктивности. Но в данном случае подобное можно лишь предполагать, но не утверждать.

"Лиможинвест" принадлежала Сергею Колесниченко (который впоследствии возглавил и стал основателем "Черкассышляхбуд-Плюс").

Он же сейчас является ее основателем (вместе с компаньоном Владиславом Плохоем).

"В свое время Колесниченко указывали одну квартиру как место регистрации... Кроме того, предприятия "Лимож" и "Черкассышляхбуд-Плюс" фигурируют в уголовном производстве, которое расследует Черкасская местная прокуратура. По подсчетам следователей, участниками преступной схемы на текущем ремонте дорог в течение 2016-2017 гг. освоено около 30 млн грн, из которых присвоено государственных средств в сумме более 5 млн грн", – говорится в материале "Наших денег".

В свою очередь, Сергей Колесниченко также имеет неоднозначную репутацию. Так, по данным 18000:

В 2020 году он баллотировался в Черкасский городской совет от, как утверждали ранее СМИ, олигархического проекта партии "За будущее" (который в СМИ называли "За майбах").

Поддерживал его в этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Они даже были размещены на агитационном плакате – стоят рядом, Колесниченко улыбается, Бондаренко суровый, а под ними надпись "Команда Бондаренко – Сергей Колесниченко".

В 2021 году в суд был направлен обвинительный акт в отношении директора черкасской компании "Колтех-Транс", основателем которой (вместе с компаньоном Дмитрием Щербаковым) является Сергей Колесниченко. Он же с 2022 года является директором компании.

При этом, по данным YouControl, Колесниченко был руководителем "Колтех-Транс" с 2013 по 2021 годы (то есть на момент скандала он руководил компанией). Затем руководителем стал Игорь Михлич – пока в 2022-м Колесниченко не вернул компанию себе.

Суть же скандала заключалась в том, что директор "Колтех-Транс" внес ложные сведения об объемах и стоимости ремонта улицы Соборной в Смеле и "присвоил 525 тыс. грн". За это ему инкриминировали злоупотребление служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

Однако главное в этом деле другое. По данным журналистов, тендер на ремонт улицы Соборной состоялся в августе 2019 года. Заказчик разделил ремонт на две закупки. И в ходе аукциона:

Более дешевые предложения по обоим подало предприятие "Евробуд-индустрия", которое и было определено победителем аукционов.

В дальнейшем эти решения были отменены – и заказчик заключил соглашения на ремонт с обществом "Колтех-Транс".

То есть схема получения бюджетного заказа "Колтех-Трансом" идентична той, которую провернула другая компания Колесниченко – "Черкассышляхбуд-Плюс". Отличие лишь в том, что:

В том тендере участие принимали только 2 компании.

Тогда была "Евробуд-индустрия", а сейчас – "Евробуд-Асфальт".

Однако несмотря на то, что "Евробуд-индустрия" и "Евробуд-Асфальт" сейчас формально не связаны, есть основания предполагать, что общим у них есть не только слово в названии.

"Евробуд-Асфальт" сейчас возглавляет Абрамян Армен Паргевович. Он же учредитель и конечный бенефициар.

Единственным же учредителем и конечным бенефициаром "Евробуд-индустрии" является Усмонов Фарход Тургунович – однако только с 20 сентября 2024 года. До этого же у него был компаньон – Абрамян Рубик Паргевович. И был он им с 2017 года – то есть на момент истории с "Колтех-Трансом" Колесниченко.

И Армен Абрамян, и Рубик Абрамян Паргевовичи, по данным YouControl, зарегистрированы в одном селе – Вьязивок на Черкасщине (элитный пригород Черкасс). Только на разных улицах.

Таким образом, в 2019-м компания Рубика Абрамяна победила на тендерах, но потом ее победа была аннулирована в пользу компании Сергея Колесниченко. А в 2025-м компания Армена Абрамяна победила на тендерах, но потом ее победа была аннулирована в пользу компании Сергея Колесниченко. Более того, детальное же погружение в другие тендеры позволит найти еще больше подобных совпадений.

Поэтому если предположить, что Армен и Рубик Паргевовичи братья, значит, подыгрывать Колесниченко – это у них такая давняя семейная традиция.

А потому нельзя исключать заговор, к которому привлекли и слишком пассивную на торгах компанию "Дорстрой".

Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA обратился за комментариями ко всем участникам тендеров. А также к Антимонопольному комитету Украины – с просьбой дать оценку ситуации.

Мы продолжим следить за развитием ситуации. И сообщать обо всех ее новых деталях. Также мы проанализируем и другие "дорожные" тендеры и подробно расскажем о них.