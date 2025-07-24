В Черкассах проводят аномальные тендеры на ремонты дорог: инструкция, как хакнуть систему
Три тендера. Три одинаковых набора участников. Одинаковый сценарий. Сами торги – в один день, а некоторые еще и почти в одно и то же время. Победитель сразу дает лучшую цену, а конкуренты не слишком стараются бороться. Финал – почти киношный: победителя "забраковывают", второе место автоматически подтягивается на первое, город переплачивает. И все это – в рамках закона.
Но все гладко лишь пока не присмотреться внимательно. OBOZ.UA обнаружил работающую в Черкасской области схему, которая выглядит как распил бюджетных средств на ремонте дорог. И разобрался с одним из ее проявлений – тремя идентичными тендерами с ожидаемой стоимостью:
И чем глубже мы погружались, тем больше все это напоминало не конкуренцию, а хорошо отработанную игру. С предсказуемым финалом.
Почему тендеры выглядят подозрительно
По большому счету все три тендера отличаются только суммами, которые готов был заплатить заказчик. Все остальное же – идентично.
Условия тендеров
- Во всех трех тендерах заказчиком выступил Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета.
- Дата обнародования тендеров – 18 апреля 2025 года.
- Конечный срок подачи предложений – 26 апреля.
- Минимальное разрешенное количество участников – 1.
- Классификатор закупки – строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железнодорожных дорог; выравнивание поверхностей.
Участники
Несмотря на то, что участие в каждом из тендеров могла принять как одна компания, так и больше, во всех трех случаях их было три. И можно было бы назвать это совпадением, если бы это не были одни и те же компании:
- ООО "Асфальтно-бетонный завод "Евробуд-Асфальт" (далее – "Еврострой-Асфальт").
- ООО "Черкассышляхбуд-Плюс".
- ЧП "Дорстрой".
Таким образом, во всех трех тендерах конкуренция формально существовала. Однако фактически соревновались между собой одни и те же фирмы – более того, по одной и той же схеме.
Ход торгов
Все тендеры состоялись 28 апреля – а 2 из 3-х еще и практически в одно время (с 14:45 до 15:14 и с 14:42 до 15:11).
Проходили же они по одной схеме. Например, тендер на проведение текущего ремонта улицы Подневича с ожидаемой стоимостью 1,409 млн грн:
- Начальные заявки.
Самая большая цена у "Черкассышляхбуд-Плюс". Наименьшая – у "Евробуд-Асфальт".
- 1 раунд: "Черкассышляхбуд-Плюс" снижает цену – но этого не хватило, чтобы перебить ставку "Евробуд-Асфальт". Фактически состоялось формальное снижение, которое не повлияло на ход торгов.
Остальные участники не меняют своих предложений.
- 2 раунд: ни одна из компаний не меняет своего предложения.
И если "Евробуд-Асфальт" понять можно – они побеждают, – то почему другие 2 участника настаивают на своей проигрышной позиции, непонятно.
Особенно это касается "Дорстроя". Ведь эта компания уже 2 раунд подряд сознательно идет на проигрыш.
- 3 раунд: снова ни одна компания не снижает своего предложения.
То есть "Черкассышляхбуд-Плюс" и "Дорстрой", видя, что проигрывают, сознательно идут на решающий этап торгов с невыгодными ставками.
- Результат – "Евробуд-Асфальт" побеждает, у "Черкассышляхбуд-Плюс" второе место, а у "Дорстроя" – третье.
По такому же принципу проходили и два других тендера – с единственным отличием, что "Черкассышляхбуд-Плюс" могла снизить свое предложение не во втором, а в первом раунде. То есть:
- "Евробуд-Асфальт" сразу же делает самое выгодное предложение.
- В одном из раундов "Черкассышляхбуд-Плюс" делает вид, что борется и снижает цену – но исключительно для того, чтобы обойти "Дорстрой" и подняться с третьего места на второе, которое потенциально может дать возможность таки получить заказ, если у официального победителя торгов что-то "не срастется".
При этом само снижение происходило по одному и тому же принципу – на около 1,5% и до равной суммы без копеек.
- "Дорстрой" упорно стоит на своем и не обращает внимания на то, что его обходит уже не один, а сразу два конкурента.
- "Евробуд-Асфальт" побеждает и получает сотни тысяч, а в одном из случаев более 1 млн бюджетных гривен.
Замена победителя
После этого началась проверка победителя на соответствие требованиям для подписания договора. Длилась она почти месяц и закончилась тем, что победа "Евробуд-Асфальт" была отменена. Во всех трех тендерах.
Все решения были вынесены 23 мая. Причем в течение 12 минут:
- В тендере на 608,683 тыс. грн – в 17:10.
- В тендере на 1,409 млн грн – в 17:20.
- В тендере на 929,027 тыс. грн – в 17:22.
Причина каждого отклонения одна и та же – отказ исправить несоответствия.
"Участник процедуры закупки не исправил выявленные заказчиком после раскрытия тендерных предложений несоответствия в информации и/или документах, представленных им в составе своего тендерного предложения, и/или изменил предмет закупки (его наименование, марку, модель и т.д.) во время исправления выявленных заказчиком несоответствий в течение 24 часов с момента размещения заказчиком в электронной системе закупок сообщение с требованием об устранении таких несоответствий", – говорится в описании отказа.
Самих же несоответствий, кстати, было выявлено 7. Среди прочего "Евробуд-Асфальт":
- Предоставил справку о наличии производственных/складских помещений, которая не соответствует требованиям.
- Не предоставил полную информации о ежемесячных объемах выпуска асфальтобетона в течение всего срока предоставления услуг.
- Не подтвердил квалификацию рабочих.
- Не предоставил справку из банка об одном из открытых счетов.
И поскольку предложения "Евробуд-Асфальт" были отклонены, то победителем тендеров было признано "Черкассышляхбуд-Плюс" – как компанию, которое заняла второе место на всех торгах. Оказалось, что:
- Снижение цены, которого все равно не хватало для победы, все же принесло компании бюджетные миллионы.
- Черкассы при этом "обеднели" почти на 250 тыс. грн больше, чем должны были бы (а это около половины ожидаемой стоимости одного из тендеров) – поскольку в результате платить пришлось больше, чем предусматривали первичные результаты тендеров.
Впрочем, к "Черкассышляхбуд-Плюс" также выдвинули претензии. Во всех трех случаях они касались:
- Неправильно оформленной справки о технике.
- Отсутствия документов к части техники.
- Недействительной аренды производственной базы.
- Отсутствия документов на работников.
- Ошибки в фамилии работника.
- Отсутствия документов о квалификации одного работника.
Тем не менее компании удалось все это исправить. И 20 июня с 14:26 по 15:02 "Черкассышляхбуд-Плюс" было признано победителем всех трех тендеров.
В НАПК, кстати, против этого возражать не стали. "По результатам поиска не было найдено информации о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях", – говорится в справках Агентства ко всем торгам.
Таким образом, имеем три тендера с одинаковыми условиями, одинаковыми участниками и одинаковым ходом торгов. Разница – только в суммах.
Конкуренция выглядит как формальная. "Евробуд-Асфальт" каждый раз выходит в лидеры, "Черкассышляхбуд-Плюс" немного снижает цену, но не до победы, "Дорстрой" вообще не двигается.
В финале – дисквалификация победителя из-за серьезных нарушений в документах, передача победы "Черкассышляхбуд-Плюс" и более высокие цены, чем могли бы быть.
И все это – в пределах формальной законности. А вот действительно ли это была конкуренция – вопрос открытый.
Обкатанная схема
Конечно, при таких условиях приходит мысль о подставных компаниях – уж слишком вырисовывается структурированная схема. Однако утверждать этого нельзя – ведь формально, по открытым данным, все участники тендеров не связаны между собой.
Так, по данным системы YouControl, компания, которая получила "кабинетную" победу на тендерах, была основана в 2016 году Колесниченко Василием Николаевичем, который также стал ее руководителем. Впоследствии – в начале 2020 года – основателем компании стал Колесниченко Сергей Васильевич, который и возглавил "Черкассышляхбуд-Плюс".
Учредителя и директора компания сменила через несколько дней после того, как в Сосновский райсуд Черкасс поступило уголовное дело №712/984/20 о злоупотреблении Василием Колесниченко "властью или служебным положением". Дело, кстати, все еще не закрыто – следующее заседание по нему назначено на 19 сентября 2025 года.
Суть же его заключается в том, что шесть человек (среди них и Василия Колесниченко) обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц. А одного из них – еще и в служебной халатности. Все вместе это привело к нанесению ущерба государственным или коммунальным интересам.
До этого же Василий Колесниченко попал в несколько громких скандалов – причем вместе с "Черкассышляхбуд-Плюс". В частности, в 2019 году эта и компания "Лиможинвест" выиграли тендеры на текущий ремонт черкасских дорог за 8 млн грн. При этом, по данным "Наших денег", на тот момент (2019 год):
- Основателем и директором "Черкассышляхбуд-Плюс" был Василий Колесниченко, а сама фирма была прописана в его квартире (что подтверждают данные YouControl).
Последнее, кстати, часто свидетельствует о фиктивности фирм – особенно если речь идет о "тяжелых" сферах вроде строительства. Впрочем, с тех пор как Сергей Колесниченко стал основателем и руководителем "Черкассышляхбуд-Плюс", компания обзавелась офисом.
Кстати, по данным YouControl, с Сергеем Колесниченко связаны 14 компаний. Среди них: 6 расположены в одном офисе (включая "Черкассышляхбуд-Плюс", "Лиможинвест", "Черкассышляхбуд" и "Лиможбуд"); 2 – в квартире (одна из них – "Колтех-Транс", о которой расскажем ниже); еще одна – в том же здании, где и "Черкассышляхбуд-Плюс", только в другом офисе; две – очень рядом.
Такая концентрация – тем более, нескольких компаний в одном офисе – обычно свидетельствует не только о том, что фирмы входят в одну группу, но и что у них одни работники на всех. Что может иметь признаки как уклонения от налогов, так и фиктивности. Но в данном случае подобное можно лишь предполагать, но не утверждать.
- "Лиможинвест" принадлежала Сергею Колесниченко (который впоследствии возглавил и стал основателем "Черкассышляхбуд-Плюс").
Он же сейчас является ее основателем (вместе с компаньоном Владиславом Плохоем).
"В свое время Колесниченко указывали одну квартиру как место регистрации... Кроме того, предприятия "Лимож" и "Черкассышляхбуд-Плюс" фигурируют в уголовном производстве, которое расследует Черкасская местная прокуратура. По подсчетам следователей, участниками преступной схемы на текущем ремонте дорог в течение 2016-2017 гг. освоено около 30 млн грн, из которых присвоено государственных средств в сумме более 5 млн грн", – говорится в материале "Наших денег".
В свою очередь, Сергей Колесниченко также имеет неоднозначную репутацию. Так, по данным 18000:
- В 2020 году он баллотировался в Черкасский городской совет от, как утверждали ранее СМИ, олигархического проекта партии "За будущее" (который в СМИ называли "За майбах").
- Поддерживал его в этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
Они даже были размещены на агитационном плакате – стоят рядом, Колесниченко улыбается, Бондаренко суровый, а под ними надпись "Команда Бондаренко – Сергей Колесниченко".
- В 2021 году в суд был направлен обвинительный акт в отношении директора черкасской компании "Колтех-Транс", основателем которой (вместе с компаньоном Дмитрием Щербаковым) является Сергей Колесниченко. Он же с 2022 года является директором компании.
При этом, по данным YouControl, Колесниченко был руководителем "Колтех-Транс" с 2013 по 2021 годы (то есть на момент скандала он руководил компанией). Затем руководителем стал Игорь Михлич – пока в 2022-м Колесниченко не вернул компанию себе.
Суть же скандала заключалась в том, что директор "Колтех-Транс" внес ложные сведения об объемах и стоимости ремонта улицы Соборной в Смеле и "присвоил 525 тыс. грн". За это ему инкриминировали злоупотребление служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог.
Однако главное в этом деле другое. По данным журналистов, тендер на ремонт улицы Соборной состоялся в августе 2019 года. Заказчик разделил ремонт на две закупки. И в ходе аукциона:
- Более дешевые предложения по обоим подало предприятие "Евробуд-индустрия", которое и было определено победителем аукционов.
- В дальнейшем эти решения были отменены – и заказчик заключил соглашения на ремонт с обществом "Колтех-Транс".
То есть схема получения бюджетного заказа "Колтех-Трансом" идентична той, которую провернула другая компания Колесниченко – "Черкассышляхбуд-Плюс". Отличие лишь в том, что:
- В том тендере участие принимали только 2 компании.
- Тогда была "Евробуд-индустрия", а сейчас – "Евробуд-Асфальт".
Однако несмотря на то, что "Евробуд-индустрия" и "Евробуд-Асфальт" сейчас формально не связаны, есть основания предполагать, что общим у них есть не только слово в названии.
"Евробуд-Асфальт" сейчас возглавляет Абрамян Армен Паргевович. Он же учредитель и конечный бенефициар.
Единственным же учредителем и конечным бенефициаром "Евробуд-индустрии" является Усмонов Фарход Тургунович – однако только с 20 сентября 2024 года. До этого же у него был компаньон – Абрамян Рубик Паргевович. И был он им с 2017 года – то есть на момент истории с "Колтех-Трансом" Колесниченко.
И Армен Абрамян, и Рубик Абрамян Паргевовичи, по данным YouControl, зарегистрированы в одном селе – Вьязивок на Черкасщине (элитный пригород Черкасс). Только на разных улицах.
Таким образом, в 2019-м компания Рубика Абрамяна победила на тендерах, но потом ее победа была аннулирована в пользу компании Сергея Колесниченко. А в 2025-м компания Армена Абрамяна победила на тендерах, но потом ее победа была аннулирована в пользу компании Сергея Колесниченко. Более того, детальное же погружение в другие тендеры позволит найти еще больше подобных совпадений.
Поэтому если предположить, что Армен и Рубик Паргевовичи братья, значит, подыгрывать Колесниченко – это у них такая давняя семейная традиция.
А потому нельзя исключать заговор, к которому привлекли и слишком пассивную на торгах компанию "Дорстрой".
Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA обратился за комментариями ко всем участникам тендеров. А также к Антимонопольному комитету Украины – с просьбой дать оценку ситуации.
Мы продолжим следить за развитием ситуации. И сообщать обо всех ее новых деталях. Также мы проанализируем и другие "дорожные" тендеры и подробно расскажем о них.