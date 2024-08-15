Подозрение в отмывании денег: Швейцария заморозила 1,5 млрд долларов российского олигарха Керимова

Генеральная прокуратура Швейцарии расследует дело четырех лиц, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым, по делу о нарушении закона об эмбарго и подозрении в отмывании денег. В этой связи SECO временно заморозил активы Керимова на сумму 1,3 миллиарда швейцарских франков, а по состоянию на 13 августа в Швейцарии в целом заморожены российские активы на 7,1 миллиарда франков.

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Об этом пишет Blick. Расследование началось в ноябре 2023 года после обращения SECO к уполномоченному по правам человека.

В ходе расследования оперативная группа провела восемь обысков в домах в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден с участием Федерального ведомства полиции и кантональных полицейских сил. Подозрения касаются нарушений закона об эмбарго и возможном отмывании денег. На данный момент аресты не производились, и подозреваемые остаются на свободе благодаря принципу презумпции невиновности.

Согласно данным SECO, по состоянию на 13 августа в Швейцарии были заморожены российские активы на общую сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 миллиарда долларов США). Эти активы включают в себя недвижимость, роскошные автомобили и произведения искусства, принадлежащие подсанкционным лицам и компаниям.

Сулейман Керимов – российский предприниматель и политик, ранее бывший депутатом Государственной думы РФ и членом Совета Федерации Федерального собрания РФ. Он владеет компанией "Полюс", занимающейся добычей золота.

В 2017 году Керимова задержали во Франции по подозрению в неуплате налогов, однако в 2018 году с него сняли обвинения. Он находится под санкциями США, Великобритании и Европейского союза. В июне 2022 года суд Нью-Йорка отказал правительству США в продаже роскошной яхты Amadea, которая, по данным американского правительства, принадлежит Керимову. Яхту конфисковали на Фиджи по американскому ордеру, и средства от ее продаж планировалось передать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский миллиардер Михаил Фридман подал иск в Гонконгский арбитражный центр против Люксембурга, требуя 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, которые, по его мнению, были незаконно экспроприированы из-за санкций ЕС. Фридман утверждает, что эти действия нарушают инвестиционный договор в 1989 году и рассматривает дальнейшее обращение в международные судебные инстанции.

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