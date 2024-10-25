Почти месяц на больничном после скандальной стычки с военнослужащим и не отстранен от работы в Нацбанке: что известно о Павле Поляруше

Скандально известный начальник управления по проблемным активам Национального банка Павел Поляруш с 27 сентября 2024 года находится на больничном, то есть со следующего дня после громкого конфликта с военнослужащим. Руководство НБУ не принимало решения об его отстранении от исполнения должностных обязанностей, а он сам по собственной инициативе не подавал заявления об увольнении из Нацбанка.

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Об этом в ответ на официальный запрос редакции интернет-издания OBOZ.UA сообщил директор департамента безопасности Национального банка Александр Паламарчук. Напомним, почти месяц назад, 26 сентября, стало известно о столкновении в Киеве между господином Полярушем, который был на автомобиле Lexus, и военнослужащим Андреем Трацевским, управлявшим Audi. Трацевский сообщил, что Поляруш угрожал ему наградным оружием, которое отрицал банкир. СМИ выяснили, что представители Нацполиции, вызванные на место конфликта, составили два протокола в отношении работника Нацбанка.

По ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения и ст. 129 УК – угроза убийством. У Павла Поляруша было изъято оружие. А в отношении господина Трацевского составлено заявление по ст.125 УКУ (преднамеренное легкое телесное повреждение). Комментируя ситуацию, прессслужба Нацбанка сообщила, что начала по этому поводу служебную проверку, где происшествия называют "инцидентом".

"Служебная проверка обстоятельств инцидента, который произошел 26.09.2024 между начальником Управления по проблемным активам Национального банка Павлом Полярушем и белорусским добровольцем Андреем Трацевским, проводится работниками Департамента безопасности, однако при необходимости к ее проведению могут быть привлечены работники других подразделений Национального банка. Привлечение к проведению служебной проверки представителей власти и других лиц не предусмотрено нормативно правовыми актами Национального банка", – сообщил OBOZ.UA Александр Паламарчук.

Он уточнил, что стандартный срок служебной проверки у НБУ – 20 рабочих дней, но может быть продлен при необходимости. Добавив, что за нарушение трудовой дисциплины к работнику Нацбанка могут применить только два мероприятия — выговор или увольнение.

"В то же время согласно предписаниям статьи 149 КЗоТ при избрании вида взыскания работодатель должен учитывать степень тяжести совершенного проступка и причиненный им ущерб, обстоятельства, при которых совершен проступок, и предыдущую работу работника", - добавил он и сообщив, что до сих пор проверки относительно Поля и "поощрений и дисциплинарных взысканий у него не было".

Александр Паламарчук сообщил OBOZ.UA, что Нацбанк в рамках служебной проверки направлял запрос в Дарницкое управление полиции ГУНП в г. Киеве о предоставлении информации о причинах, обстоятельствах и принятых процессуальных решениях по конфликту П. Поляруша и А. Трацевского. Но официально выяснил, что уголовное производство по заявлению Андрея Трацевского закрыто. Но учитывает и неофициальные данные.

"В открытых источниках также появилась информация со ссылкой на комментарий для средств массовой информации Дарницкого управления полиции ГУНП в Киеве о закрытии уголовного производства по обращению А. Трацевского. Несколько дней назад в социальных сетях Андрея Трацевского появилось сообщение, в котором он подтвердил урегулирование ситуации. В рамках служебной проверки эта информация также была верифицирована", – сообщил нам Александр Паламарчук.

В то же время, ничего не рассказал о возвращении/не возвращении Павлу Полярушу изъятого оружия и никак не прокомментировал протокол Нацполиции по управлению автомобиля в состоянии опьянения и отношения к такому поступку работника НБУ.

Однако намекнул, что в Нацбанке не планируют применять дисциплинарные меры к господину Полярушу. "Учитывая изложенное и до завершения служебной проверки преждевременно ставить вопрос по применению к Павлу Полярушу мер дисциплинарного взыскания", – говорится в ответе Паламарчука для OBOZ.UA.

Справка: НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции) публиковало последний отчет Павла Поляруша 28 июля 2024 года, в котором он сообщил о получении в НБУ 18 июля зарплаты в размере 283,7 тыс. грн. За 2023 год он отчитался об общей зарплате в 1,52 млн грн за около 8,5 месяцев работы (назначен на должность 18 апреля 2023-го), то есть около 179 тыс. грн в среднем в месяц.

До этого Поляруш работал в Министерстве обороны, Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а еще раньше приобрел 15-летний опыт в работе по управлению рисками, проблемными активами и в обслуживании корпоративных клиентов в Правэкс-Банке, Универсал Банке, ПроКредит Банке и т.д.

В отчетах Поляруш сообщал о сбережениях в 1,9 млн грн в нацвалюте (1,7 млн грн из них это вложения в строительство в ЖК "Жилье-Капитал") и валютной наличности на €23,7 тыс. и $19 тыс., что соответствует 1,6 млн. грн. Еще Поляруш заявил о владении машино-местом в Киеве, квартирой в столице (90 кв.м.) и жилым домом. К тому же, он имеет право пользования двумя земельными участками в с. Улашевка и с.Богдановка (обе в Киевской области), квартирой в Киеве (57,4 кв.м.), жилым домом в с.Богдановка (Киевская область). И владеет Lexus RX 200T 2017 г.в. (приобретён в 2018-м за 1,4 млн грн), на котором и находился во время конфликта.

Как ранее писал OBOZ.UA, Национальный банк отказался сообщить, при каких условиях отменит или продлит свой запрет на проведение украинцами p2p-переводов на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, которая вступила в силу с 1 октября 2024 года сроком на полгода – до 31 март 2025 года.

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