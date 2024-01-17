АЗС резко переписали цены на бензин: сколько стоит литр

На украинских АЗС снизились цены на бензин А-95. Так, 17 января они продавали его в среднем по 51,14 грн/л, что на 28 коп./л дешевле, чем в начале года – 2 января он стоил в среднем 51,42 грн. А вот с начала зимы удешевление оказалось более весомым – 3,19 грн/л (1 декабря 2023 года А-95-й стоил в среднем 54,33 грн/л).

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В целом же крупные сети, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают ресурс по 47,9-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Дешевле всего, по данным аналитиков, бензин продают на заправках RLS – 47,9 грн/л. А кроме того:

Luxwen – 47,99 грн/л;

Укр-Петроль, Фактор – 48 грн/л;

Маркет – 48,09 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 54,99 грн/л;

Shell – 53,85 грн/л.

По областям же бензин продают по 50,1-53,58 грн/л. Т. е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 3,48 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Николаевской области – в среднем по 50,1 грн/л. А также в:

Закарпатской – 50,28 грн/л;

Днепропетровской – 50,38 грн/л.

Дороже всего заправляться в Донецкой области, где литр бензина стоит в среднем 53,58 грн/л. А кроме того, в:

Сумской – 51,83 грн/л;

Харьковской – 51,62 грн/л;

Кировоградской – 51,59 грн/л.

Цены будут еще ниже

В то же время, нынешнее снижение стоимости бензина, по видимому, не окончательное. Как объяснил топливный эксперт Александр Сиренко, до конца зимы цены могут опустится гораздо ниже.

"Я вижу тенденцию к снижению. И коридор 45-50 грн/л – это осторожный прогноз (для бензина А-95. – Ред.) до конца зимы", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине значительно подешевел автогаз. Так, 16 января АЗС продавали его в среднем по 28,32 грн/л, что сразу на 1,41 грн/л меньше, чем в начале 2024 года – 2 января его средняя цена составляла 29,73 грн/л.

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